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1 час назад

Хлебникова собирается вернуться на сцену после пожара

Мария Кимакович

О том, что певица хорошо себя чувствует и готова работать, сообщил рэпер Russell Ray.

Хлебникова собирается вернуться на сцену после пожара
Фото: legion-medialegion-media

На личной странице в социальной сети певец опубликовал совместный снимок с Хлебниковой. На нем исполнительница выглядит вполне здоровой и бодрой. Судя по всему, Марина полностью восстановилась после случившегося пожара, в котором она сильно пострадала. Russell Ray сообщил, что они с Хлебниковой готовят новый хит.

Напомним, что в ноябре прошлого года в квартире Марины Хлебниковой вспыхнул пожар, певицу госпитализировали с ожогами. Хлебникова пережила серию операций и уже практически полностью восстановилась.

Ранее Расторгуев отреагировал на новость о плагиате Бейонсе песни «Любэ».

Звёзды,Марина Хлебникова,
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