Хлебникова собирается вернуться на сцену после пожара

О том, что певица хорошо себя чувствует и готова работать, сообщил рэпер Russell Ray.

На личной странице в социальной сети певец опубликовал совместный снимок с Хлебниковой. На нем исполнительница выглядит вполне здоровой и бодрой. Судя по всему, Марина полностью восстановилась после случившегося пожара, в котором она сильно пострадала. Russell Ray сообщил, что они с Хлебниковой готовят новый хит.