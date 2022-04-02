Почему Александра Яковлева скрывала отношения с Невзоровым

На 65-ом году жизни ушла замечательная актриса Александра Яковлева. Несколько лет она боролась с онкологическим заболеванием, но, к сожалению, болезнь не удалось победить.

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Яковлева трижды была замужем. Одним из самых ярких и скандальных оказался брак с журналистом Александром Невзоровым.

Любопытно, что актриса много лет отрицала, что ее вообще что-то связывало с этим мужчиной. Лишь не так давно звезда фильма “Экипаж” в одном из интервью призналась, почему она так делала. Оказывается, она изменила второму мужу с Невзоровым.

“Уже будучи замужем за Калью я влюбилась, развелась и вышла замуж за Невзорова. А потом, когда с ним разошлась, мы с Калью опять какое-то время жили вместе».