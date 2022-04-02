Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
2 часа назад

Почему Александра Яковлева скрывала отношения с Невзоровым

New Magazine

На 65-ом году жизни ушла замечательная актриса Александра Яковлева. Несколько лет она боролась с онкологическим заболеванием, но, к сожалению, болезнь не удалось победить.

Почему Александра Яковлева скрывала отношения с Невзоровым
Фото: New MagazineNew Magazine

Яковлева трижды была замужем. Одним из самых ярких и скандальных оказался брак с журналистом Александром Невзоровым.

Любопытно, что актриса много лет отрицала, что ее вообще что-то связывало с этим мужчиной. Лишь не так давно звезда фильма “Экипаж” в одном из интервью призналась, почему она так делала. Оказывается, она изменила второму мужу с Невзоровым.

“Уже будучи замужем за Калью я влюбилась, развелась и вышла замуж за Невзорова. А потом, когда с ним разошлась, мы с Калью опять какое-то время жили вместе».

Официальный брак Невзорова и Яковлевой продлился чуть больше года. О своем диагнозе Александра Яковлева узнала еще в 2017 году. Актриса рассказывала, что бывший муж стал единственным, кто не отреагировал на новость о ее болезни. Однако нынешняя жена Невзорова заявила, что он просто ничего не знал об этом.

Звёзды,Александра Яковлева,Александр Невзоров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители