Почему Александра Яковлева скрывала отношения с Невзоровым

На 65-ом году жизни ушла замечательная актриса Александра Яковлева. Несколько лет она боролась с онкологическим заболеванием, но, к сожалению, болезнь не удалось победить.
Яковлева трижды была замужем. Одним из самых ярких и скандальных оказался брак с журналистом Александром Невзоровым.
Любопытно, что актриса много лет отрицала, что ее вообще что-то связывало с этим мужчиной. Лишь не так давно звезда фильма “Экипаж” в одном из интервью призналась, почему она так делала. Оказывается, она изменила второму мужу с Невзоровым.
“Уже будучи замужем за Калью я влюбилась, развелась и вышла замуж за Невзорова. А потом, когда с ним разошлась, мы с Калью опять какое-то время жили вместе».
Официальный брак Невзорова и Яковлевой продлился чуть больше года. О своем диагнозе Александра Яковлева узнала еще в 2017 году. Актриса рассказывала, что бывший муж стал единственным, кто не отреагировал на новость о ее болезни. Однако нынешняя жена Невзорова заявила, что он просто ничего не знал об этом.