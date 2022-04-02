Деми Мур влюбилась в повара на 13 лет моложе себя

Американская кинозвезда предпочитает молодых мужчин. Инсайдеры портала PageSix сообщили о том, что сейчас актриса увлеклась швейцарским шеф-поваром, который на 13 лет младше нее. Его зовут Дэниел Хамм, и он владелец сети ресторанов в Нью-Йорке. Они встречаются уже несколько недель, но ранее старались не привлекать внимание журналистов. Совсем недавно Деми Мур и ее избранник вместе посетили Неделю моды в Париже.