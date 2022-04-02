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1 час назад

Деми Мур влюбилась в повара на 13 лет моложе себя

Кристина Уколова

Американская кинозвезда предпочитает молодых мужчин. Инсайдеры портала PageSix сообщили о том, что сейчас актриса увлеклась швейцарским шеф-поваром, который на 13 лет младше нее. Его зовут Дэниел Хамм, и он владелец сети ресторанов в Нью-Йорке. Они встречаются уже несколько недель, но ранее старались не привлекать внимание журналистов. Совсем недавно Деми Мур и ее избранник вместе посетили Неделю моды в Париже.

Деми Мур влюбилась в повара на 13 лет моложе себя
Фото: Кадр из фильма «Кто вы, мистер Брукс?»Кадр из фильма «Кто вы, мистер Брукс?»

«На данный момент эти отношения очень страстные, но непростые. Дэниел много работает в своих ресторанах, но они находят время, чтобы провести время вместе, устраивают романтические ужины в его заведениях», — прокомментировали новый роман актрисы инсайдеры.

Дэниел Хамм пишет кулинарные книги и занимается благотворительностью. Во время пандемии коронавируса 2020 года он организовал раздачу бесплатных обедов людям, которые потеряли работу.

Напомним, что третий и пока последний муж Деми Мур актер Эштон Кутчер был младше ее на 15 лет.

Между тем Чумаков и Ковальчук объяснили отъезд из России.

Звёзды,Мур Деми,Эштон Катчер,
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