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3 апреля

Брат Бориса Моисеева собирается объявить артиста в розыск

Газета.Ruиещё 1

Родной брат Бориса Моисеева Маркс Толкач заявил, что собирается объявить певца в розыск, потому что тот в течение долгого времени не выходит с ним на связь. Виновным в исчезновении брата Толкач считает директора артиста Сергея Гороха, который якобы "охотится" за имуществом подопечного, сообщает НТВ.

Брат Бориса Моисеева собирается объявить артиста в розыск
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»

Толкач заявил, что уже собрал необходимые документы, которые собирается предоставить в российское консульство в Оттаве. Сам он живет в Монреале.

"Надо его разыскать. Где он? В доме престарелых или он в погребе, в подвале", — заявил родственник певца.

Он выразил мнение, что Горох "потихонечку отправляет его (Моисеева) на тот свет" либо пользуется беспомощным состоянием артиста с целью получить его состояние.

"Я не буду давать какие-то интервью, Борис Михайлович запрещает мне это делать. Куда я его прячу? Как я могу человека спрятать?" — прокомментировал ситуацию Сергей Горох.

Ранее Горох в беседе ответил на обвинения Толкача в том, что якобы владеет 120-метровыми апартаментами Моисеева в Москве.

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