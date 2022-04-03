Егор Крид уехал из России и назвал себя "бомжом"

Егор Крид уехал из России, сейчас исполнитель находитсяв Объединенных Арабских Эмиратах. Недавно он рассказал подписчикам, что не смог купить еды в супермаркете из-за блокировки банковских карт. Его слова передает Telegram-канал «Двач».
В видеообращении певец объяснил, почему называет себя «бомжом в Дубае». По его словам, на кассе в супермаркете при оплате продуктов возникла проблема — ни одна из его банковских карт не работала. Друзья репера столкнулись с этой же проблемой.
«Ну и потом поняли, что у нас нет наличных и мы не можем ничем платить», — пожаловался на нехватку денег Крид.
До этого мы рассказывали, что Крид покидает шоу «Голос. Дети».