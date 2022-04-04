Истории знаменитых пар, которые сегодня снова вместе

Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк, ведущие реалити-шоу «Опасные связи» на телеканале «ЧЕ!», уверены:в отношениях иногда можно поставить не точку, а запятую

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Измена любимого человека — это всегда больно. Для многих такой поступок со стороны второй половинки означает конец отношений. Но есть и те, кто находит силы и причины поставить не точку, а запятую. О таких случаях хорошо знают Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк с телеканала «ЧЕ!». Уже несколько лет Дима и Денис помогают разоблачать измены. 28 марта вышел новый сезон — специально к этому событию ребята решили рассказать нашим читательницам истории знаменитых пар, которые однажды смогли пережить измену.

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Анжелика Варум и Леонид Агутин

WomanHit.ru

Одна из самых известных пар российской эстрады Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе уже больше 20 лет. Их музыкальный и семейный союз очаровывает, и для многих они — образец для подражания. Но, как и в любой семье, в истории отношений звёздных супругов был тёмный период. В 2011 году в интернете опубликовали видео с вечеринки музыкального фестиваля «Новая волна» в Юрмале, где Агутин страстно целует незнакомку. Где была сама Варум в тот момент до сих пор до конца неясно: кто-то утверждает, в тот же вечер она собрала вещи и уехала из латвийского города без мужа, а кто-то говорит, что она ничего не знала и была у себя в номере.

Видео произвело настоящий фурор: все СМИ шумели об измене певца, пытались добиться комментариев Анжелики и выяснить имя разлучницы, а сплетники и неравнодушные поклонники пары сокрушались на форумах и уже оплакивали такую красивую пару.

Оказалось, хоронить отношения было рано. По признанию самих артистов, они три дня находились в состоянии развода. Агутин страшно сожалел о содеянном и объяснял свой поступок чрезмерно выпитым алкоголем. В итоге Варум нашла в себе силы простить любимого. Сейчас пара продолжает жить душа в душу, радовать поклонников совместными выступлениями и фотографиями, а оплошавший певец пообещал больше столько не пить.

Бейонсе и Джей-Зи

Среди зарубежных звёзд тоже есть те, кто смог найти в себе силы понять, принять и простить нерадивую вторую половинку. Один из ярких примеров — американская поп-дива Бейонсе. С рэпером Джей-Зи они вместе уже два десятка лет и в их истории тоже были моменты, когда один из пары «ходил налево».

Об изменах мужа певица заявила не просто публично, но ещё и красиво — она спела об этом. В 2016 году Бейонсе выпустила свой пятый студийный альбом Lemonade, в котором через песни всему миру рассказала о романах супруга и о том, как она справлялась с этим предательством. Такое масштабное заявление всколыхнуло публику: многие стали обвинять певицу в хайпе и в выносе сора из избы, а кто-то искренне сочувствовал и уже строчил гневные комментарии в соцсетях Джей-Зи.

На удивление, рэпер поступил достаточно достойно: он не оправдывался, а наоборот — признался в отношениях с другими женщинами и искренне раскаялся за свои поступки. Это помогло: звёздные супруги смогли помириться, продолжить строить свою семью, и, кажется, жить в мире, любви и согласии. Как доказательство — в 2017 году у пары родилась двойня.

Наташа Королева и Сергей Глушко

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Ещё одна экстравагантная парочка отечественной эстрады. Союз поп-звезды 90-х Наташи Королёвой и стриптизёра Сергея Глушко, больше известному по псевдониму Тарзан, всегда вызывал много ехидных разговоров и споров. Яркая пара долгое время была под пристальным наблюдением светских сплетников и СМИ. При этом их отношения казались гармоничными и, в какой-то степени, идеальными: практически на всех светских мероприятиях и шоу пара была вместе, они записывали совместные песни и снимали клипы, вели собственный бизнес, а дома воспитывали сына Архипа.

Но 2020 год для супругов ознаменовался крупным скандалом. Всё началось с пропажи денег и украшений из семейной квартиры — как оказалось, их украла любовница Сергея, которую он приводил в дом во время отъезда жены.

Этот инцидент долго обсуждался и подогревался всё новыми и новыми подробностями: любовница Глушко опубликовала скрины их интимной переписки, а сам Тарзан публично признался в факте измены.

В своих соцсетях Сергей не только подтвердил, что у него была связь на стороне, но и сожалел об этих отношениях и извинялся перед своей женой.

«Я в свои 50 лет являюсь мужиком на 200%. Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом»,

— говорил он.