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1 час назад

Виктория Боня госпитализирована в Москве

Мира Маркина

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня прилетела в Москву, чтобы сделать загранпаспорт и посетить любимых бьюти-мастеров. Однако поездка обернулась внезапной госпитализацией, о чем Боня сообщила в своем Telegram-канале.

Виктория Боня госпитализирована в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Должна была попасть в Монако, вместо этого попала на капельницу в Москве…», — посетовала блогер.

https://t.me/v_bonya

Подписчики канала поддержали Викторию в комментариях.

«Вы такая красотка даже под капельницей», «Вика, береги себя!», «Выздоравливайте. Даже с капельницей очень красивая!»

Ранее мы рассказывали о том, что Дима Билан решился на операцию, которую откладывал несколько лет.

Звёзды,Виктория Боня,Дима Билан,
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