Виктория Боня госпитализирована в Москве

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня прилетела в Москву, чтобы сделать загранпаспорт и посетить любимых бьюти-мастеров. Однако поездка обернулась внезапной госпитализацией, о чем Боня сообщила в своем Telegram-канале.
«Должна была попасть в Монако, вместо этого попала на капельницу в Москве…», — посетовала блогер.
Подписчики канала поддержали Викторию в комментариях.
«Вы такая красотка даже под капельницей», «Вика, береги себя!», «Выздоравливайте. Даже с капельницей очень красивая!»
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