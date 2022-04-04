Стали известны подробности отношений Лободы и Линдеманна

Концертный директор и продюсер Кирилл Чибисов поделился подробностями романа Светланы Лободы и Тилля Линдеманна. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".

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Продюсер рассказал, что роман артистки и фронтмена Rammstein были хорошо спланированной идеей Нателлы Крапивиной, директора Лободы, сотрудничество с которой артистка прекратила в прошлом году.

Он также рассказал о дочери Лободы, которую певица по слухам родила от Тилля:

"Официально подтверждения отцовства не было. По слухам, Нателла придумала и оплачивала Тиллю якобы "роман" с Лободой".

Чибисов также поделился информацией о том, что

продюсирование Лободы обходилось Крапивиной в два-три миллиона долларов в год:

"Для Крапивиной это были копейки. Света бы не нашла ей замену, в России точно. Российским олигархам Лобода никогда не была интересна".