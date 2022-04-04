Екатерина Андреева: биография телеведущей, семья, фото

Без Екатерины Андреевой невозможно представить современное российское телевидение. Говорим Екатерина Андреева — подразумеваем новости, и наоборот. Вообще-то она не планировала становиться телеведущей. «Рамблер» рассказывает, как же так вышло.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Детство Екатерины Андреевой

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Как утверждает Екатерина Андреева, она родилась в Москве 27 ноября 1965 года в семье серьезного человека. Ее отец был заместителем председателя Госснаба СССР, а мать — инженером в ЦКБ «Алмаз», но стала домохозяйкой после рождения младшей дочери Светланы. Известно также, что одним из предков Андреевой был крепостным, который сумел выкупить свою свободу и начать самостоятельную свободную жизнь.

Путница с датой рождения

Вообще-то существуют две версии: по версии самой Екатерины Андреевой, она родилась в 1965 году, по версии, которая давно гуляет в интернете, — в 1961. Якобы по ранним интервью, приуроченным к круглым датам, можно сделать вывод, что ее год рождения — 1961. Телеведущая публиковала фотографию своего свидетельства о рождении, в котором указан 1965 год. Но однозначной ясности нет. Каждый выбирает ту версию, которая ему нравится. Но как бы там ни было, все признают, что Екатерина Андреева великолепно выглядит.

Образование

Екатерине Андреевой всегда нравилась история. Окончив 10-й класс школы № 187 она поступила на вечернее отделение Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ). Одновременно с учебой работала референтом в Генеральной прокуратуре в отделе делопроизводства следственного управления. Но после одного, довольно опасного случая решила отказаться от такой работы. Проучившись какое-то время на юриста, перевелась на исторический факультет Московского областного педагогического института, который окончила в 1990 году. Для дипломной работы она выбрала тему, посвященную сравнению режимов Сталина и Гитлера.

Первые шаги в профессии

Так получилось, что после окончания института, Екатерина Андреева продолжила учиться. На этот раз она поступила в «школу дикторов» Всесоюзного института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания (Гостелерадио СССР). Поначалу она сомневалась в том, что у нее получится, во многом из-за мнения членов приемной комиссии, которые посчитали ее внешность «слишком холодной». Но ей повезло учиться у самого Игоря Кириллова, который в ее карьере сыграл знаковую роль. Кстати, в дикторы Центрального телевидения она прошла по конкурсу.

Впервые на экране она появилась в 1992 году в программах «Утро» и «Добрый вечер, Москва». Также она была ведущей экономических новостей на телеканале РТР и программы «Большие гонки», посвященной автоспорту. В 1994 году Екатерина Андреева стала редактором «ТСН» информационного телевизионного агентства (дирекции информационных программ ОРТ), а в 1995 году ей предложили стать ведущей информационной программы «ИТА Новости» на 1-м канале Останкино.

В информационной программе «Время», которую сейчас невозможно представить без Екатерины Андреевой, она появилась в 1997 году. Тогда она заменила ведущую Арину Шарапову, находившуюся в отпуске, потом вела утренние и вечерние выпуски новостей. Постоянной ведущей программы «Время» она стала в 1998 году. На эту должность ее назначил Сергей Доренко.

Самым важным проектом в ее карьере стала «Прямая линия с Владимиром Путиным», которую она вела вместе с Сергеем Брилевым с 2001 по 2007 год. «Прямая линия» шла одновременно на Первом канале (ОРТ) и телеканале «Россия» (РТР).

Также в паре с Сергеем Брилевым Екатерина Андреева комментировала прямую трансляцию инаугурации президента России в 2004, 2008, 2012 и 2018 годах.

Телеведущая не раз говорила, что сама пишет свои тексты, также она готовит основную канву и редакцию новостей, костяк программы.

Но за время карьеры не обошлось без экстремальных событий. Так, в середине марта 2022 года в эфире программы «Время» за спиной Екатерины Андреевой выскочила редактор Марина Овсянникова с плакатом. Ведущая хладнокровно и невозмутимо продолжала вести выпуск.

Личная жизнь Екатерины Андреевой

С первым мужем — Андреем Назаровым — они учились в одной школе. Екатерина Андреева довольно рано вышла замуж, когда ей было 18 лет, она родила дочь, которую назвали Натальей. Она окончила МГИМО, часто появляется вместе с мамой на фотографиях в соцсетях. Поклонники Екатерины Андреевой нередко принимают их за сестер, настолько молодо выглядит телеведущая.

Вторым мужем стал Душко Перович — глава представительства Республики Сербской, он бывший футболист, адвокат и бизнесмен. С Екатериной Андреевой он познакомился, когда находился в Москве по делам. Поначалу он практически не понимал русский язык, знал от силы десяток слов. По словам телеведущей, он увидел ее по телевидению и нашел через знакомых журналистов. Его ухаживания длились три года, и если бы не дочь Наталья, которая убедила маму их принять, возможно, ничего бы и не сложилось.

По характеру они полные противоположности, но их многое объединяет, например, любовь к путешествиям, классической музыке, театру. Также Екатерина Андреева занимается йогой, пилатесом и восточными единоборствами.

Фильмография

1990 — «Неизвестные страницы из жизни разведчика»

1991 — «Исчадье ада»

1999 — «В зеркале Венеры»

2004 — «Личный номер» (камео)

2006 — «Первый скорый» (камео)

2011 — «Самоубийцы»

2014 — «Про любовь 2»

2014 — «Звезда»

В своих интервью Екатерина Андреева не раз признавалась, что соглашалась на участие в съемках только лишь благодаря режиссерам, которые проявляли изрядную настойчивость. Кстати, она пробовалась на роль Маргариты в фильме Юрия Кары «Мастер и Маргарита», но ее кандидатуру не утвердили.

А кроме того, Екатерина Андреева появилась как один из персонажей в мультипликационном пародийном шоу «Мульт личности», выходившем с 2009 по 2013 год.

Все награды Екатерины Андреевой