Биография Дмитрия Нагиева: личная жизнь, жена и дети, фото

Заводной, загадочный, брутальный, сексуальный, талантливый, работоспособный — вот далеко неполный список эпитетов, которыми можно наградить Дмитрия Нагиева. Актер, театра и кино, теле- и радиоведущий, шоумен продолжает удивлять поклонников новыми гранями своего таланта. Но если его работа на виду, то все остальное актер предпочитает скрывать от посторонних глаз. «Рамблер» рассказывает, чем Дмитрий Нагиев занимается сейчас, что известно о его личной жизни, кто его жена и сколько у него детей.

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С чего все начиналось

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Дмитрий Нагиев родился 4 апреля 1967 года в Ленинграде. Папа работал на Ленинградском оптико-механическом заводе, мама преподавала, была доцентом на кафедре иностранных языков в Военной академии связи. На самом деле стать актером хотел его отец, до 17 лет он играл на сцене театра Красной Армии в Ашхабаде, пока не переехал в Ленинград. Но поступить в ленинградский театральный институт не получилось, и об актерской карьере пришлось забыть. Сын поначалу и не думал о том, чтобы связать свою жизнь с кино и театром. Он занимался спортом: дзюдо, самбо, спортивная гимнастика. В 1980 году он стал чемпионом СССР среди юниоров.

Сам себя Дмитрий Нагиев называет «русский православный человек». Но в его жилах течет кровь разных национальностей. Родители его деда по отцу арабы, которые когда-то бежали из Ирана в Ашхабад. А бабушка по отцу — Гертруда Цопке — наполовину немка, наполовину латышка.

После школы поступил на факультет автоматики и вычислительной техники в Ленинградский электротехнический институт, подрабатывал везде где только мог, фарцевал. Однажды он попался с валютой, и, чтобы избежать наказания, ушел служить в армию. Есть версия, что помогла устроить его в армию его мама. Сначала его зачислили в спортивную роту, но секции самбо там не оказалось, и новобранца перевели в войска ПВО под Вологду. В одном интервью Нагиев рассказывал, что в армии пришлось столкнуться со всеми «прелестями» военной службы. Именно там он решил попробовать себя на актерском поприще и поступить в театральный вуз. И после окончания службы в рядах советских вооруженных сил поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, выдержав немаленький конкурс.

Дмитрий Нагиев попал на курс Владимира Петрова, его сокурсниками стали Игорь Лифанов и Алексей Климушкин. На репетиции выпускного спектакля у него случился приступ, пришлось вызвать скорую, врачи диагностировали паралич лицевого нерва. Такой диагноз мог поставить крест на актерской карьере, но Дмитрий Нагиев за полгода сумел восстановиться. Правда фирменный прищур остался как напоминание о болезни на всю жизнь.

Карьерный путь Дмитрия Нагиева

После выпуска актер начал работать во Франкфурте-на-Майне на сцене театра «Время». Следующим местом работы стало радио «Модерн», где Дмитрий Нагиев познакомился с Сергеем Ростом, Аркадием Арнаутским и Аллой Щелищевой (Алисой Шер). За время работы его четыре раза называли лучшим радиоведущим страны. В то же время он вел дискотеки в ночных клубах и конкурсы красоты.

Вместе с Сергеем Ростом начал сниматься в юмористических телесериалах «Осторожно, модерн!», «Полный модерн!», «Осторожно, модерн! 2». Их стали узнавать на улицах. Дмитрий Нагиев не отказывался от любой возможности заработать. В начале 2000-х он даже успевал писать шутки для квнщиков.

Первую главную роль в кино Дмитрий Нагиев получил в 1997 году. Он сыграл чеченского полевого командира Дукуза Исрапилова в фильме Александра Невзорова «Чистилище».

Но в основном все свое время Дмитрий Нагиев посвящал телевидению. Когда из проекта ушел Сергей Рост, Нагиев продолжил сниматься один, с ним в главной роли вышли два спин-оффа — «Осторожно, Задов!» и «Zадов in Rеалити».

Еще одной удачей стала роль Лесникова в детективном сериале «Каменская», где его партнершей по съемкам стала Елена Яковлева. Следующая работа — роль владельца ресторана «Клод Моне» в сериале «Кухня». Потом был чуть менее громкий сериал «Два отца и два сына». А в 2014 году первый сезон сериала «Физрук» стал разорвавшейся бомбой. Роль бандита, которому пришлось стать школьным учителем, принесла Дмитрию Нагиеву еще больше народной любви.

Нагиев как телеведущий

Параллельно с актерской карьерой Дмитрий Нагиев активно развивал карьеру телеведущего. Начинал с передач «Телекомпакт», «Бремя денег» и шоу «Окна» на ТНТ.

Также вел финальный выпуск реалити-шоу «Дом» в 2003 году. А с 2005 года стал ведущим Первого канала. Вот передачи навсегда связанные с его именем:

2005—2014 — спортивно-развлекательное шоу «Большие гонки»,

2012—2014 и с 2021 года — музыкальное шоу «Две звезды»,

с октября 2012 года — проект «Голос»,

с февраля 2014 года — проект «Голос. Дети»,

с сентября 2018 года — проект «Голос. 60+».

Драматические роли

Комедийно амплуа может намертво приклеиться к талантливому актеру, который потом может только мечтать о драматических ролях, однако режиссеры просто не будут его видеть в более серьезных ролях. О Дмитрии Нагиеве этого не скажешь. В 2018 году он сыграл Виталия Калоева в фильме Сарика Андреасяна «Непрощенный». Через двадцать лет после «Чистилища».

«Когда я получил сценарий, первый вопрос, который я задал Сарику: „А ты уверен, что это я?“ Клише и амплуа приклеиваются, и недальновидные или не очень смелые режиссеры боятся приглашать артиста с комедийным прошлым», — признавался артист.

Но у Сарика было свое мнение на этот счет, он был уверен в своем выборе.

Кадр из фильма "Непрощенный"

Дмитрий Нагиев принял предложение режиссера и получил приз «За лучшую мужскую роль» на первом открытом фестивале популярных киножанров «Хрустальный источникъ» в Ессентуках.

В 2021 году вышел сериал «Чикатило», в котором Дмитрий Нагиев сыграл главную роль. Режиссером сериала также выступил Сарик Андреасян. В том же году зрители увидели еще одну киноработу Дмитрия Нагиева — главная роль в криминальной комедии Петра Буслова «БУМЕРанг».

Личная жизнь Дмитрия Нагиева

Что можно назвать тайной, покрытой мраком, — так это личную жизнь Дмитрия Нагиева. Достоверно известно, что он был женат на Алле Щелищевой, выступавшей под псевдонимом Алиса Шер. Они были в браке с 1986 по 2010 год, а в 1989 году у них родился сын Кирилл, который пошел по стопам отца и сейчас играет в театре и кино, а также работает телеведущим.

В разное время ему приписывали романы с разным женщинами, однако Дмитрий Нагиев предпочитает не рассказывать о своей личной жизни. Так, по слухам, у него есть еще сын и дочь от разных женщин. В числе женщин, с которыми у Дмитрия Нагиева могли быть отношения:

Лариса Гузеева — она уже была звездой, а Дмитрий Нагиев всего лишь студентом,

Анна Самохина — с ней и группой «Трубный зов» он вместе работали над диском «Полет в никуда»,

Наталья Ковалева, которая работала у него администратором,

Ирина Темичева — актриса и певица.

Также известно, что вместе со старшей сестрой и ее мужем Дмитрий Нагиев держит конюшню, в которой спасают лошадей, отправленных на убой.

В 2016 году журнал Forbes признал Дмитрия Нагиева самым обеспеченным актером в России с доходом $3,2 млн.

Театральные постановки

На театральной сцене Дмитрий Нагиев появляется не так часто, как в кино. В его послужном списке роли в антрепризных спектаклях режиссера Льва Рахлина:

«Милашка» «Кыся» «Эротикон» «Территория»

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