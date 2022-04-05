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55 минут назад

Бывший муж Заворотнюк назвал причины ее болезни

Мира Маркина

Первый муж Анастасии Заворотнюк, немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф высказал свое мнение по поводу причин заболевания актрисы. Об этом он рассказал в документальном фильме о знаменитости на НТВ.

Бывший муж Заворотнюк назвал причины ее болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2018 году у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга. По словам бизнесмена, причиной этого могли стать избиения во втором браке. Актриса была за мужем за Дмитрием Стрюковым. Также, по мнению Олафа Шварцкопфа, опухоль могли спровоцировать сложные роды первого ребенка: при появлении на свет дочки Заворотнюк чуть не умерла.

Другой причиной заболевания актрисы ранее называли гормонотерапию. Чтобы родить второго ребенка от Петра Чернышева, актриса сделала ЭКО.

Ранее стало известно, что Виктория Боня госпитализирована в Москве.

Звёзды,Дмитрий Стрюков,Петр Чернышев,Анастасия Заворотнюк,Виктория Боня,
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