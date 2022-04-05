Бывший муж Заворотнюк назвал причины ее болезни

Первый муж Анастасии Заворотнюк , немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф высказал свое мнение по поводу причин заболевания актрисы. Об этом он рассказал в документальном фильме о знаменитости на НТВ.

В 2018 году у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга. По словам бизнесмена, причиной этого могли стать избиения во втором браке. Актриса была за мужем за Дмитрием Стрюковым. Также, по мнению Олафа Шварцкопфа, опухоль могли спровоцировать сложные роды первого ребенка: при появлении на свет дочки Заворотнюк чуть не умерла.