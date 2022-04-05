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2 часа назад

Хилькевич рассказала о желании развестись с мужем

Мира Маркина

Актриса Анна Хилькевич призналась, что они с супругом Артуром Волковым были на грани развода. Об этом сообщает издание PeopleTalk.

Хилькевич рассказала о желании развестись с мужем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артистки, у них в отношениях с мужем были проблемы. Из-за чего она хотела развестись и начать новую жизнь:

«У нас с мужем уже на протяжении двух лет идет внутренняя перестройка, которая влияет как на наши отношения, так и на нашу семью в целом. Было сложно. Очень. Но мы оба хотели справиться с этим. Оба злились, раздражались, молчали, сопротивлялись, но пытались разобраться со своими чувствами. Зная свой характер, я была близка к тому, чтобы разорвать оставшиеся ниточки, собрать чемодан и начать новую жизнь».

Однако чувства победили, и Хилькевич решила побороться за любовь:

«Я чувствовала, что люблю его. И это было для меня знаком, что оставить всё и пускать под откос то, что мы выстраивали годами, нельзя».

Ранее стали известны подробности отношений Лободы и Линдеманна.

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