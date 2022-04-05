Хилькевич рассказала о желании развестись с мужем

«У нас с мужем уже на протяжении двух лет идет внутренняя перестройка, которая влияет как на наши отношения, так и на нашу семью в целом. Было сложно. Очень. Но мы оба хотели справиться с этим. Оба злились, раздражались, молчали, сопротивлялись, но пытались разобраться со своими чувствами. Зная свой характер, я была близка к тому, чтобы разорвать оставшиеся ниточки, собрать чемодан и начать новую жизнь».