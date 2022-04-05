5 звездных пар, которые познакомились на свидании вслепую

Иногда близким очевидно, двое людей очень подходят друг другу, нужно лишь уговорить их встретиться.

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Как знаменитости находят любовь? Ведь у них всегда есть риск нарваться на сумасшедшего фаната, папарацци или того, кто хочет лишь славы и денег. Иногда роль свах на себя берут друзья звезд, организовывая для них свидания вслепую. Такие встречи могут закончиться ничем, а могут стать началом прекрасных отношений.

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Принц Гарри и Меган Маркл

Подруга уверяла Меган, что знает парня, который ей очень подходит. На вопросы о том, кто он, приятельница не отвечала, продолжая уговаривать актрису поужинать с незнакомцем. Маркл сдалась: у нее был свободный вечер, она уже оправилась после развода и скучала в одиночестве. Принц Гарри тоже шел на свидание, даже не догадываясь, с кем ему предстоит провести вечер. Он знал лишь, что девушку зовут Меган и она из США.

Молодые люди встретились в ресторане. Конечно, актриса узнала сына принцессы Дианы, но особого пиетета перед ним не испытывала, смеялась, шутила, рассказывала о работе. А герцог Сассекский был очарован: он словно ждал ее всю жизнь.

Утром следующего дня принц назначил Меган второе свидание, а на третьем предложил ей полететь вместе с Ботсвану. Там Гарри окончательно влюбился в Маркл. Что из этого вышло, вы знаете: свадьба, побег из дворца, двое очаровательных детей и слава самой скандальной пары королевской семьи.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

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Одна из самых забавных пар Голливуда образовалась, когда Блейк и Райан решила свести своих друзей. Знаменитости познакомились на съемках фильма «Зелены фонарь», перекинулись парой слов за кофе и договорились устроить двойное свидание для приятелей. Блейк увлеченно щебетала, что актеру очень понравится ее подруга. Но все вышло иначе: во время ужина Лайвли и Рейнольдс поняли, что у них очень похожее чувство юмора. Они так много смеялись, что друзья незаметно покинули ресторан. А Райан и Блейк просидели вдвоем почти до рассвета, поняв, что больше не расстанутся.

Сейчас актеры воспитывают троих детей, троллят друг друга в социальных сетях и выглядят абсолютно счастливыми.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

Эта пара была одной из самых любимых в Голливуде. Казалось, Брэд и Дженнифер созданы друг для друга. Их агенты решили именно так: они уговорили знаменитостей поужинать вместе. И не прогадали! После первого же свидания звезды решили не расставаться, а вскоре поженились.

Да, их история не закончилась хэппи-эндом, но поговаривают, что после долгой разлуки Питт и Энистон снова вместе. Недавно пару видели в Париже, где Дженнифер снимается в новом фильме. По слухам, Брэд прилетел на свидание к бывшей жене и поселился с ней в одном номере отеля.

Джастин Тимберлейк и Джессика Билл

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Джастин уверял, что собирается остаться холостяком, ведь его громкие романы раз за разом терпели фиаско: Бритни Спирс изменила певцу, а яркую Кэмерон Диаз не смогла принять его бабушка, слово которой для звезды — закон. Артист решил, что больше не станет искать серьезных отношений, поэтому от подруги, которая настойчиво предлагала ему сходить на свидание с ее знакомой, лишь отмахивался.

Но судьба решила все за Джастина: на вечеринке после премии «Золотой глобус» та самая приятельница неожиданно увлекла его за собой, приговаривая, что здесь девушка, с которой она так хотела познакомить Тимберлейка. Незнакомкой оказалась Джессика Билл. Она смогла очаровать не только Джастина, но и его строгую бабушку, окольцевать завидного холостяка и сделать из него примерного мужа и отца.

Сальма Хайек и Франсуа Анри-Пино