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1 час назад

Канье Уэст отказался от участия в фестивале «Коачелла»

Lenta.ru

Американский рэпер Канье Уэст внезапно отказался от участия в крупнейшем музыкальном фестивале «Коачелла» (Coachella), который состоится 15 апреля в Калифорнии. Об этом пишет издание TMZ.

Уэст отказался от участия в фестивале «Коачелла»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исполнитель являлся одним из основных хедлайнеров мероприятия. Вместе с ним среди участников также заявлены Билли Айлиш, Гарри Стайлс и Swedish House Mafia. О том, что рэпер отказался от участия, сообщила его команда, однако причины этого решения названы не были. По словам источника, сейчас Уэст сильно страдает из-за личных проблем, связанных с недавним разводом со своей супругой Ким Кардашьян и дальнейшими публичными скандалами с ней и ее новым бойфрендом, Питом Дэвидсоном.

Сами организаторы музыкального фестиваля, для которых решение Уэста стало неожиданностью, заявили, что в настоящее время нет артиста, который бы мог заменить Канье на площадке. Тем не менее, руководство «Коачеллы» не держит на рэпера зла и желает ему поскорее справиться со сложившимися трудностями.

Ранее Уэста отстранили от премии «Грэмми» из-за его поведения в Интернете. Петицию с требованием «отменить» Канье на «Коачелле» подписало более 28 тысяч человек, однако рэпер самостоятельно снял свою кандидатуру с программы фестиваля.

Звёзды,Билли Айлиш,Пит Дэвидсон,Гарри Стайлс,Ким Кардашьян,
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