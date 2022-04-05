Уэст отказался от участия в фестивале «Коачелла»

Американский рэпер Канье Уэст внезапно отказался от участия в крупнейшем музыкальном фестивале «Коачелла» (Coachella), который состоится 15 апреля в Калифорнии. Об этом пишет издание TMZ.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Исполнитель являлся одним из основных хедлайнеров мероприятия. Вместе с ним среди участников также заявлены Билли Айлиш, Гарри Стайлс и Swedish House Mafia. О том, что рэпер отказался от участия, сообщила его команда, однако причины этого решения названы не были. По словам источника, сейчас Уэст сильно страдает из-за личных проблем, связанных с недавним разводом со своей супругой Ким Кардашьян и дальнейшими публичными скандалами с ней и ее новым бойфрендом, Питом Дэвидсоном.

Сами организаторы музыкального фестиваля, для которых решение Уэста стало неожиданностью, заявили, что в настоящее время нет артиста, который бы мог заменить Канье на площадке. Тем не менее, руководство «Коачеллы» не держит на рэпера зла и желает ему поскорее справиться со сложившимися трудностями.