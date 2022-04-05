Стала известна причина распада дуэта "Непара"

Три года назад Виктория Талышинская покинула группу "Непара". Сейчас певица ничего не хочет слышать о своем бывшем партнере по сцене Александре Шоуа. Подробностями она поделилась в программе Пятого канала "Светская хроника".

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Виктория призналась, что с Александром они были не только партнерами по сцене, но и в личной жизни. Спустя некоторое время она познакомилась с другим мужчиной, и их отношения с музыкантом прекратились.

После этого, по словам артистки, Шоуа постоянно измывался над ней, упрекал в том, что она поправилась, вечно был всем недоволен. И однажды терпению знаменитости пришел конец, и она покинула дуэт, отправившись в свободное плавание.

Артистка также призналась, что ее жизнь наладилась. Она вышла замуж за успешного реставратора, живет на Рублевке вместе с супругом и дочерью, которая посещает детский сад стоимостью один миллион рублей в год.