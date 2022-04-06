Что стало с Уиллом Смитом из-за пощечины за жену

Самым ярким событием на 94-й церемонии вручения премии "Оскар" стали вовсе не победитель номинаций, а поступок актера Уилла Смита. Номинированный на премию актер не сдержал эмоций после того, как ведущий пошутил о стрижке его жены.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Дело в том, что у жены Смита, актрисы Джады Пинкетт - Смит, диагностирована алопеция, из-за чего ей приходится ходить с очень коротко постриженными волосами. Ведущий, Крис Рок, пошутил о том, что ждет появления Джады в роли "Солдата Джейна". Реакция Джады была понятна по ее смущенному и расстроенному выражению лица, а вот ее супруг мимикой не ограничился - Уилл Смит просто подошел на сцену к ведущему и влепил ему пощечину.

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Несмотря на то, что Крис пытался держаться профессионально и продолжать шутить, Уилл прокричал "Держи имя моей жены подальше от своего ****го рта". Коллеги Смита были в шоке, а весь мир принялся обсуждать ситуацию. Мнения разделились: часть людей посчитали, что насилие не может быть оправдано ничем, а остальные уверены, что нельзя допускать такое отношение к своим любимым а, если надо, и пощечина не помешает.

Уилл Смит в этот вечер получил статуэтку, но последствий его поступка избежать не удалось. "Культура отмены", как это принято на Западе, уже была запущена.

Покинуть "Оскар"

После инцидента на церемонии вручения премии “Оскар” актер решил добровольно выйти из состава американской Академии кинематографических искусств, сообщает издание Variety.

Мой поступок на 94-й церемонии вручения наград киноакадемии был шокирующим, болезненным и непростительным,

— сказал Смит.

Напомним, что во время проведения “Оскара” актер поднялся на сцену и ударил ведущего церемонии Криса Рока по лицу за неудачную шутку про супругу Смита Джаду Пинкетт-Смит.

Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и получать поздравления за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце,

— признался актер и добавил:

Я выхожу из состава Академии кинематографических искусств и наук и готов понести любое наказание, которое совет управляющих сочтет уместным.

Никаких фильмов

Кроме того, Netflix и Apple+ сняли свои конкурсные заявки на съемки картины о жизни Уилла Смита. Об этом сообщает радиостанция.

Компания Sony также приостановила работу над четвертой частью фильма "Плохие парни" с участием Смита. Так, Смит получил 40 страниц сценария до вручения «Оскара», но теперь работа приостановлена.

Аналогичное решение Netflix принял относительно работы над триллером Fast and Loose, в котором также снимается актер. Fast and Loose должен был рассказать историю криминального авторитета, потерявшего память после нападения. Netflix решил отказаться от сотрудничества с актером, н пока непонятно, заменит и кто-нибудь Смита в проекте.

Уилл, у нас отмена