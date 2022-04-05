Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
1 час назад

СМИ: Кортни Кардашьян вышла замуж

WomanHit.ru

По свидетельствам очевидцев, церемония прошла в ночь после «Грэмми».

СМИ: Кортни Кардашьян вышла замуж
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Теледива Кортни Кардашьян снова вышла замуж. Об этом TMZ рассказали очевидцы. Кортни стала женой барабанщика рок-группы Blink 182 Трэвиса Баркера.

Анонимные источники сообщили, что видели, как знаменитости заходили в одну из часовен Лас-Вегаса в ночь с воскресенья на понедельник. Тогда прошла премия «Грэмми», на которой присутствовали звезды.

Также инсайдеры отметили, что им не удалось сфотографировать Кардашьян и Баркера, так как помешала их охрана. Однако они подчеркнули, что у пары был свой фотограф.

Источники добавили, что в часовню влюбленные зашли уже со свидетельством о заключении брака — они хотели устроить себе небольшую церемонию.

Месяц назад близкие знаменитостей говорили, что они намерены устроить свадьбу «для своих».

Напомним, от предыдущих отношений у Кортни есть трое детей, а у Трэвиса — двое. Влюбленные состоят в отношениях чуть больше года. В октябре 2021 года музыкант сделал теледиве предложение руки и сердца.

Звёзды,Кортни Кардашьян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители