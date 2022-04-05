СМИ: Кортни Кардашьян вышла замуж

По свидетельствам очевидцев, церемония прошла в ночь после «Грэмми».
Теледива Кортни Кардашьян снова вышла замуж. Об этом TMZ рассказали очевидцы. Кортни стала женой барабанщика рок-группы Blink 182 Трэвиса Баркера.
Анонимные источники сообщили, что видели, как знаменитости заходили в одну из часовен Лас-Вегаса в ночь с воскресенья на понедельник. Тогда прошла премия «Грэмми», на которой присутствовали звезды.
Также инсайдеры отметили, что им не удалось сфотографировать Кардашьян и Баркера, так как помешала их охрана. Однако они подчеркнули, что у пары был свой фотограф.
Источники добавили, что в часовню влюбленные зашли уже со свидетельством о заключении брака — они хотели устроить себе небольшую церемонию.
Месяц назад близкие знаменитостей говорили, что они намерены устроить свадьбу «для своих».
Напомним, от предыдущих отношений у Кортни есть трое детей, а у Трэвиса — двое. Влюбленные состоят в отношениях чуть больше года. В октябре 2021 года музыкант сделал теледиве предложение руки и сердца.