СМИ: Кортни Кардашьян вышла замуж

По свидетельствам очевидцев, церемония прошла в ночь после «Грэмми».

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Анонимные источники сообщили, что видели, как знаменитости заходили в одну из часовен Лас-Вегаса в ночь с воскресенья на понедельник. Тогда прошла премия «Грэмми», на которой присутствовали звезды.

Также инсайдеры отметили, что им не удалось сфотографировать Кардашьян и Баркера, так как помешала их охрана. Однако они подчеркнули, что у пары был свой фотограф.

Источники добавили, что в часовню влюбленные зашли уже со свидетельством о заключении брака — они хотели устроить себе небольшую церемонию.

Месяц назад близкие знаменитостей говорили, что они намерены устроить свадьбу «для своих».