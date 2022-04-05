Все мужья Эвелины Бледанс

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс на протяжении многих лет вызывает неизменный восторг зрителей обоих полов. Мужчины ее считают сексуально привлекательной, а женщины отмечают, как хорошо она выглядит и задаются вопросом о ее возрасте. Сердце такой красотки не может быть свободным по определению. "Рамблер" рассказывает, за кого актриса выходила замуж и с кем она сейчас.

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Первым мужем Эвелины Бледанс стал режиссер и ведущий телевизионного развлекательно-юмористического журнала «Каламбур» Юрий Стыцковский. Они прожили в браке долгих семь лет.

Потом актриса вышла замуж за израильского бизнесмена Дмитрия, в браке с которым родился сын Николай. Известно, что сын живет в Израиле, как и его отец.

В третий раз Эвелина Бледанс связала себя узами брака с режиссером Александром Семиным. В 2012 году у них родился сын Семен. Малыш родился с синдромом Дауна, но актриса не стала скрывать это публики, наоборот, она начала помогать семьям, где растут дети с таким же диагнозом. Супруги поддерживали друг друга, но через несколько лет приняли решение расстаться. Эвелина Бледанс рассказала об этом спустя год в эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир".

После развода с Александром Семиным ей приписывали романы с бизнесменами и актерами на несколько лет моложе ее. Но подтверждения эта информация не находила, оставаясь на уровне слухов и сплетен..