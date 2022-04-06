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55 минут назад

Солистки дуэта «2Маши» сообщили о распаде коллектива

Passion.ru

Мария Зайцева и Маша Шейх из дуэта «2Маши» сделали важное заявление. Девушки приняли решение прекратить совместную работу и развиваться дальше по отдельности.

Солистки дуэта «2Маши» сообщили о распаде коллектива
Фото: Passion.ruPassion.ru

Мария Зайцева и Маша Шейх официально начинают развиваться в качестве сольных артистов. Эту новость Шейх сообщила в личном блоге.

«Проект «2Маши» берет паузу. Возможно, это следовало сделать раньше, но, с другой стороны, значит, так надо было. Иногда нужно взять смелость, чтобы остановиться и понаблюдать, чем без оглядки бежать в неизвестность, боясь признать проблемы и обманывая себя. Я знаю, что вы поймете»,

— обратилась певица к поклонникам.

Дуэт известен публике хитами «Босая» и «Мама, я танцую». Что послужило причиной разрыва рабочих отношений, пока не известно. Однако в СМИ давно пишут о разногласиях между артистками. Еще в январе Мария Зайцева говорила о том, что в дуэте наступил творческий кризис. По словам певицы, энергетический поток, который был в начале совместной работы, иссяк.

Звёзды,Мария Зайцева,
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