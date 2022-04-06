Солистки дуэта «2Маши» сообщили о распаде коллектива

«Проект «2Маши» берет паузу. Возможно, это следовало сделать раньше, но, с другой стороны, значит, так надо было. Иногда нужно взять смелость, чтобы остановиться и понаблюдать, чем без оглядки бежать в неизвестность, боясь признать проблемы и обманывая себя. Я знаю, что вы поймете»,