Куда пропала певица Женя Отрадная

Об исполнительнице хита “Уходи и дверь закрой” Жене Отрадной в течение последних лет новостей все меньше. Что стало с некогда популярной артисткой, расскажет “Рамблер”.

Фото: vk.com/@zhenya_otradnaya vk.com/@zhenya_otradnaya

Женя Отрадных (именно так звучит настоящая фамилия певицы) родилась в Краснотурьинске Свердловской области. Музыкой она занималась с раннего детства, и первое появление будущей звезды на телеэкране состоялось в 1994 году. Тогда Женя участвовала в конкурсе “Утренняя звезда”.

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В 2005 году певица стала участницей вокального шоу “Секрет успеха” (на телеканале “Россия-1”). Евгения по итогам конкурса стала серебряным призером, но настоящего успеха участие ей не принесло.

В 2007 году Женя Отрадная вытащила “счастливый билет”: в репертуаре артистки появилась песня – “Уходи и дверь закрой”. Музыку и слова написал Дмитрий Лавинчук. Благодаря этому хиту (и музыкальному клипу) популярность певицы резко возросла.

Кадр из видео

Женю Отрадную пригласили выступить на премии Муз-ТВ, затем артистка получила “Золотой граммофон”. Однако других настолько успешных песен в карьере Отрадной больше не случилось.

На волне популярности артистка приняла участие в национальном отборе на конкурс “Евровидение” в 2008 году с песней на испанском языке – “Porque amor”. Женя Отрадная заняла лишь третье место, уступив Александру Панайотову и Диме Билану. После этого конкурса певица все реже появлялась в медиа-пространстве.

Артистка попробовала примерить профессию актрисы. Одна из ее самых запоминающихся ролей – в фильме режиссера Сергея Соловьева “Одноклассники”(2010). На съемках Женя познакомилась со своим будущим мужем – звукорежиссером Евгением Горяиновым. В 2011 году у пары родилась дочь Антонина, в 2013 – Лидия. Певица окунулась в материнство.

vk.com/@zhenya_otradnaya

В 2019 году Женя Отрадная попыталась реанимировать карьеру, выступив в проекте “Голос”. Но ни один из членов жюри-наставников не взял ее в свою команду.

Певица не стала опускать руки и занялась собственным продвижением. Артистка стала активно вести социальные сети и канал на Ютубе, где можно было найти ее новые песни.

Однако в последнее время там все чаще появляются лишь каверы известных композиций. Но на это у артистки есть свой взгляд, которым она поделилась с подписчиками.

“Меня часто спрашивают, почему я так полюбила ретро песни Отвечаю: ретро я любила всегда! В те годы очень ценились две вещи – поэзия и мелодия. Все советские хиты написаны на прекрасные стихи. В них преобладают светлые добрые настроения, которые усиливает мелодия. Такие песни невероятно приятно петь, я бы даже сказала, в них легко и радостно пребывать”.

Осенью 2021 года появилась новость о том, что 36-летняя певица, киноактриса и актриса дубляжа переехала в деревню в Тверской области. Однако уже в феврале 2022 года можно было увидеть в соцсетях артистки фотографии со съемок в телешоу.

vk.com/@zhenya_otradnaya