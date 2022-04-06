Джейсон Момоа ответил на слухи о романе с Кейт Бекинсейл

В январе этого года актер Джейсон Момоа расстался с Лизой Боне спустя 16 лет совместной жизни. После вечеринки Vanity Fair звезде начали приписывать роман с Кейт Бекинсейл. Фотографы засняли их вместе, и на актрисе был пиджак Момоа.
Однако, как рассказал звезда фильма "Аквамен" изданию Extra, их не связывают романтические отношения:
«Это безумие. Я поговорил с женщиной о ее стране. Я был в Англии во время съемок "Аквамена 2". Все спрашивают: "Вы встречаетесь?". Ответ — нет, я просто был галантным, девушка замерзла», — заявил актер.
Момоа пошутил, что больше не будет никому давать свой пиджак, чтобы согреться:
«Мы не вместе. Она была милой, я тоже старался быть милым, быть джентльменом. Теперь я никому не дам свой пиджак».