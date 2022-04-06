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4 часа назад

Джейсон Момоа ответил на слухи о романе с Кейт Бекинсейл

Мира Маркина

В январе этого года актер Джейсон Момоа расстался с Лизой Боне спустя 16 лет совместной жизни. После вечеринки Vanity Fair звезде начали приписывать роман с Кейт Бекинсейл. Фотографы засняли их вместе, и на актрисе был пиджак Момоа.

Джейсон Момоа ответил на слухи о романе с Кейт Бекинсейл
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Однако, как рассказал звезда фильма "Аквамен" изданию Extra, их не связывают романтические отношения:

«Это безумие. Я поговорил с женщиной о ее стране. Я был в Англии во время съемок "Аквамена 2". Все спрашивают: "Вы встречаетесь?". Ответ — нет, я просто был галантным, девушка замерзла», — заявил актер.

Момоа пошутил, что больше не будет никому давать свой пиджак, чтобы согреться:

«Мы не вместе. Она была милой, я тоже старался быть милым, быть джентльменом. Теперь я никому не дам свой пиджак».

Ранее Джим Керри назвал причину ухода из кинематографа.

Звёзды,Кейт Бекинсейл,Джейсон Момоа,Джим Керри,
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