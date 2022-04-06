Звезды, которых поймали на измене

О любвеобильности знаменитостей ходят легенды, многим не удается скрыть новые романы от публики.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Узнать об измене близкого человека — тяжело, узнать об измене близкого человека одновременно с тысячами поклонников — невыносимо. Кажется, звезды должны быть мастерами конспирации, чтобы их не поймали на неверности супругам. Но иногда они не способны скрыть роман на стороне и о нем начинает судачить весь мир.

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Константин Меладзе, Яна Сумм и Вера Брежнева

WomanHit.ru

Нежная песня «Салют, Вера!», которую пел Валерий Меладзе, быстро стала хитом. Поклонники гадали, кому же старший брат певца Константин посвятил пронзительные строки. Тогда в прессе появились первые слухи о том, что композитора связывает роман с Верой Брежневой. Поверить в это было сложно, ведь Константин считался примерным семьянином, появлялся на публике в компании очаровательной жены Яны Сумм и воспитывал троих детей. Но вскоре папарацци выяснили, что страсть к солистке «ВИА Гры» была сильнее, чем брачные узы.

О неверности мужа узнала и Яна: она даже позвонила сопернице и задала ей прямой вопрос. Вера связь с продюсером отрицала, лишь через десять лет после начала романа она смогла признать, что влюблена в Константина.

С женой продюсер развелся, сейчас он счастлив с Верой, а Яна нашла новую любовь.

Джастин Тимберлейк и Джессика Билл

Примерный семьянин и отец двоих детей стал героем скандальной истории три года назад. В сети появились фото, на которых Джастин ужинает с молодой актрисой Алишей Уэйнрайт, он обнимал девушку, держал ее за руку и всячески флиртовал. Репортеры уверяли, что из ресторана Тимберлейк и его новая знакомая уехали вместе.

На следующий день снимки Джастина и Алиши облетели все мировые издания. Жена певца Джессика Билла была шокирована: муж поставил ее в откровенно неудобное положение.

Вернувшегося со съемок Тимберлейка, Джессика отказалась пускать в дом. Но артист был настроен загладить свою вину, он поселился в гостевом домике, публично просил прощения у жены и смог доказать, что случайная интрижка была ошибкой.

Татьяна Навка, Марат Башаров и Александр Жулин

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Проект «Ледниковый период» может считаться настоящей кузницей служебных романов. За время существования шоу между участниками завязались множество романов, но один из самых ярких произошел в первом сезоне.

Зрители отмечали, что между Татьяной Навкой и Маратом Башаровым пробежала искра, звезды демонстрировали яркие эмоции и очевидно флиртовали друг с другом. Но поверить в это было сложно, ведь и фигуристка, и актер были несвободны. Муж Татьяны Александр Жулин работал на том же проекте, а супруга Марата Лиза часто появлялась на тренировках.

Роман знаменитостей подтвердился, когда в СМИ появились нежные фото Татьяны и Марата, сделанные папарацци. Отрицать связь было бесполезно, поэтому звезды расстались с супругами и начали жить вместе.

Отношения фигуристки и актера продлились недолго: Навка разочаровалась в возлюбленном, а вскоре встретила Дмитрия Пескова, за которого вышла замуж.

Бейонсе и Джей Зи

Одна из самых влиятельных пар западного шоу-бизнеса, казалось, не расстается ни на минуты: Бейонсе и Джей Зи вместе гастролировали, отдыхали, посещали светские мероприятия. Они демонстрировали идиллию, уверяли, что влюблены друг в друга, как в первые месяцы знакомства. Но неожиданно певица записала альбом «Lemonade», в котором рассказала о неверности мужа, своих переживаниях, злости и прощении любимого. Звезда кратко отвечала, что выразила в творчестве то, что с ней случилось.

Джей Зи подтвердил в прессе, что изменял диве, но не стал раскрывать имена женщин, с которыми у него был роман. Кризис супруги смогли преодолеть, они стали родителями второй раз и организовали совместный тур, доказывая, что крепкие отношения могут выстоять даже после таких ударов.

Рита Дакота и Влад Соколовский

WomanHit.ru

Молодые, красивые и талантливые выпускники «Фабрики звезд» были для поклонников примером гармоничных отношений: ими восхищались, вдохновлялись, им немного завидовали. Казалось, Рита и Влад нашли секреты идеального брака, но иллюзия сказки рухнула в один миг. Певица в микроблоге рассказала, что муж постоянно изменял ей на протяжении всех отношений. Влад не был верен Рите, когда она была беременна и когда боролась с послеродовой депрессией.

Эти откровения шокировали подписчиков пары. В сети гадали, с кем у Соколовского были романы: называли блогера Катю Жужу, молодую певицу Мари Краймбрери. На Влада обрушился поток оскорблений и ненависти. Но сами экс-супруги смогли выстроить теплые отношения ради дочери Мии, а вскоре и Рита, и Влад встретили новую любовь. Певица счастлива с Федором Белогаем, а Соколовский недавно стал отцом во второй раз — модель Ангелина Суркова подарила ему сына Дэвида.

Брэд Питт, Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли

История любимой пары Голливуда закончилась настоящим скандалом. Дженнифер не привыкла ревновать мужа и, провожая его на съемки «Мистер и миссис Смит» даже попросила передать привет Анджелине Джоли, заметив, что Брэду очень повезло сниматься с ней. Когда работа над картиной была завершена, в СМИ уже судачили о романе Питта и Джоли, но актер все отрицал. Позже близкие супругов вспоминали, что звезда пытался решить, с кем он хочет остаться — с женой или новой возлюбленной.