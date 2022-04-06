Звезды, которых поймали на измене

О любвеобильности знаменитостей ходят легенды, многим не удается скрыть новые романы от публики.
Узнать об измене близкого человека — тяжело, узнать об измене близкого человека одновременно с тысячами поклонников — невыносимо. Кажется, звезды должны быть мастерами конспирации, чтобы их не поймали на неверности супругам. Но иногда они не способны скрыть роман на стороне и о нем начинает судачить весь мир.
Нежная песня «Салют, Вера!», которую пел Валерий Меладзе, быстро стала хитом. Поклонники гадали, кому же старший брат певца Константин посвятил пронзительные строки. Тогда в прессе появились первые слухи о том, что композитора связывает роман с Верой Брежневой. Поверить в это было сложно, ведь Константин считался примерным семьянином, появлялся на публике в компании очаровательной жены Яны Сумм и воспитывал троих детей. Но вскоре папарацци выяснили, что страсть к солистке «ВИА Гры» была сильнее, чем брачные узы.
О неверности мужа узнала и Яна: она даже позвонила сопернице и задала ей прямой вопрос. Вера связь с продюсером отрицала, лишь через десять лет после начала романа она смогла признать, что влюблена в Константина.
С женой продюсер развелся, сейчас он счастлив с Верой, а Яна нашла новую любовь.
Примерный семьянин и отец двоих детей стал героем скандальной истории три года назад. В сети появились фото, на которых Джастин ужинает с молодой актрисой Алишей Уэйнрайт, он обнимал девушку, держал ее за руку и всячески флиртовал. Репортеры уверяли, что из ресторана Тимберлейк и его новая знакомая уехали вместе.
На следующий день снимки Джастина и Алиши облетели все мировые издания. Жена певца Джессика Билла была шокирована: муж поставил ее в откровенно неудобное положение.
Вернувшегося со съемок Тимберлейка, Джессика отказалась пускать в дом. Но артист был настроен загладить свою вину, он поселился в гостевом домике, публично просил прощения у жены и смог доказать, что случайная интрижка была ошибкой.
Проект «Ледниковый период» может считаться настоящей кузницей служебных романов. За время существования шоу между участниками завязались множество романов, но один из самых ярких произошел в первом сезоне.
Зрители отмечали, что между Татьяной Навкой и Маратом Башаровым пробежала искра, звезды демонстрировали яркие эмоции и очевидно флиртовали друг с другом. Но поверить в это было сложно, ведь и фигуристка, и актер были несвободны. Муж Татьяны Александр Жулин работал на том же проекте, а супруга Марата Лиза часто появлялась на тренировках.
Роман знаменитостей подтвердился, когда в СМИ появились нежные фото Татьяны и Марата, сделанные папарацци. Отрицать связь было бесполезно, поэтому звезды расстались с супругами и начали жить вместе.
Отношения фигуристки и актера продлились недолго: Навка разочаровалась в возлюбленном, а вскоре встретила Дмитрия Пескова, за которого вышла замуж.
Одна из самых влиятельных пар западного шоу-бизнеса, казалось, не расстается ни на минуты: Бейонсе и Джей Зи вместе гастролировали, отдыхали, посещали светские мероприятия. Они демонстрировали идиллию, уверяли, что влюблены друг в друга, как в первые месяцы знакомства. Но неожиданно певица записала альбом «Lemonade», в котором рассказала о неверности мужа, своих переживаниях, злости и прощении любимого. Звезда кратко отвечала, что выразила в творчестве то, что с ней случилось.
Джей Зи подтвердил в прессе, что изменял диве, но не стал раскрывать имена женщин, с которыми у него был роман. Кризис супруги смогли преодолеть, они стали родителями второй раз и организовали совместный тур, доказывая, что крепкие отношения могут выстоять даже после таких ударов.
Молодые, красивые и талантливые выпускники «Фабрики звезд» были для поклонников примером гармоничных отношений: ими восхищались, вдохновлялись, им немного завидовали. Казалось, Рита и Влад нашли секреты идеального брака, но иллюзия сказки рухнула в один миг. Певица в микроблоге рассказала, что муж постоянно изменял ей на протяжении всех отношений. Влад не был верен Рите, когда она была беременна и когда боролась с послеродовой депрессией.
Эти откровения шокировали подписчиков пары. В сети гадали, с кем у Соколовского были романы: называли блогера Катю Жужу, молодую певицу Мари Краймбрери. На Влада обрушился поток оскорблений и ненависти. Но сами экс-супруги смогли выстроить теплые отношения ради дочери Мии, а вскоре и Рита, и Влад встретили новую любовь. Певица счастлива с Федором Белогаем, а Соколовский недавно стал отцом во второй раз — модель Ангелина Суркова подарила ему сына Дэвида.
История любимой пары Голливуда закончилась настоящим скандалом. Дженнифер не привыкла ревновать мужа и, провожая его на съемки «Мистер и миссис Смит» даже попросила передать привет Анджелине Джоли, заметив, что Брэду очень повезло сниматься с ней. Когда работа над картиной была завершена, в СМИ уже судачили о романе Питта и Джоли, но актер все отрицал. Позже близкие супругов вспоминали, что звезда пытался решить, с кем он хочет остаться — с женой или новой возлюбленной.
Решительная Анджелина взяла ситуацию в свои руки, она позвала Брэда на свидание на пляже, взяла с собой сына Мэддокса и… папарацци. На следующий день обложки всех мировых изданий украшали фото счастливых влюбленных в компании ребенка. Дженнифер была раздавлена: ее обвиняли в том, что Брэд завел новые отношения, ведь актриса не смогла подарить ему наследника. Спустя почти пятнадцать лет Питт извинился перед Дженнифер, а недавно в сети появились слухи о воссоединении бывших супругов.