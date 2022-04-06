Серябкина объяснила, почему ушла из "Серебра"

Певица, бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина рассказала, почему разорвала рабочие отношения с Максимом Фадеевым и начала сольную карьеру. Об этом сообщает "МК".
По словам Серябкиной, рядом с Фадеевым она не могла принимать "стратегические решения". Артистка заявила, что ей нравится одной властвовать на сцене, что и стало основной причиной ухода из группы.
"Я сразу пришла к Максиму и сказала, что не хочу больше работать в группе. Тогда мы начали готовиться к моему выходу из состава группы. Я отношусь к тем, кто не копит и не терпит", - сказала Серябкина.
Ольга Серябкина была участницей группы "Серебро" на протяжении 13 лет - с 2006 по 2019 год. Через год певицы вышла замуж за предпринимателя Георгия Начкебия, а в ноябре прошлого года родила сына Луку.