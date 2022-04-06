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38 минут назад

Серябкина объяснила, почему ушла из "Серебра"

Мира Маркина

Певица, бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина рассказала, почему разорвала рабочие отношения с Максимом Фадеевым и начала сольную карьеру. Об этом сообщает "МК".

Серябкина объяснила, почему ушла из "Серебра"
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

По словам Серябкиной, рядом с Фадеевым она не могла принимать "стратегические решения". Артистка заявила, что ей нравится одной властвовать на сцене, что и стало основной причиной ухода из группы.

"Я сразу пришла к Максиму и сказала, что не хочу больше работать в группе. Тогда мы начали готовиться к моему выходу из состава группы. Я отношусь к тем, кто не копит и не терпит", - сказала Серябкина.

Ольга Серябкина была участницей группы "Серебро" на протяжении 13 лет - с 2006 по 2019 год. Через год певицы вышла замуж за предпринимателя Георгия Начкебия, а в ноябре прошлого года родила сына Луку.

Ранее солистки дуэта "2Маши" сообщили о распаде.

Звёзды,Максим Фадеев,Ольга Серябкина,
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