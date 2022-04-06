Мария Погребняк поделилась секретом стройности

Известный футболист Павел Погребняк вместе с женой Марией воспитывает троих наследников. Их старшему сыну Артему 14 лет, среднему Павлу 13 лет, а младшему Алексею 10 лет. Звездная мама все время поддерживает себя в прекрасной форме. Мария Погребняк минимум три раза в неделю посещает спортивный зал. Бизнесвумен занимается с персональным тренером. И конечно же, знаменитость следит за питанием.

К слову, жена спортсмена является успешной бизнесвумен. Мария никогда не хотела быть просто домохозяйкой и финансово зависеть от мужа. Ей нравится реализовывать свои амбиции. Жена Павла Погребняка успешно совмещает работу и заботу о сыновьях. Многие считают Марию идеальной мамой, с которой смело можно брать пример.