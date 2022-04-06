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1 час назад

Мария Погребняк поделилась секретом стройности

Letidor.ru

Известный футболист Павел Погребняк вместе с женой Марией воспитывает троих наследников. Их старшему сыну Артему 14 лет, среднему Павлу 13 лет, а младшему Алексею 10 лет. Звездная мама все время поддерживает себя в прекрасной форме. Мария Погребняк минимум три раза в неделю посещает спортивный зал. Бизнесвумен занимается с персональным тренером. И конечно же, знаменитость следит за питанием.

Мария Погребняк поделилась секретом стройности
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

К слову, жена спортсмена является успешной бизнесвумен. Мария никогда не хотела быть просто домохозяйкой и финансово зависеть от мужа. Ей нравится реализовывать свои амбиции. Жена Павла Погребняка успешно совмещает работу и заботу о сыновьях. Многие считают Марию идеальной мамой, с которой смело можно брать пример.

Супруга футболиста откровенно признается, что с детьми бывает нелегко. Однако звездные родители стремятся воспитать наследников достойными людьми, чтобы им не пришлось краснеть за них в будущем. И кажется, супругам это удается. Многие восхищаются воспитанием мальчиков.

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