Боня разрезала сумку Chanel из-за правил бренда

Телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня разрезала сумку французского бренда Chanel на камеру из-за его отказа продавать товар россиянам. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

1 апреля стало известно, что компания запретила своим сотрудникам продавать одежду и аксессуары жителям России. На размещенных в сети кадрах знаменитость отреагировала на соответствующую новость: «Если дом Chanel не уважает своих клиентов, почему мы должны уважать дом Chanel?». После этого Боня взяла ножницы и черную кожаную сумку бренда и разрезала ее на части.

Пользователи сети поддержали звезду в комментариях под публикацией.

«Да уж… Неприятно себя ведут и очень недостойно», «Молодец! Нет им уважения», «Ты все правильно сделала! Надеюсь, они поймут твой посыл», «Вика красотка», «Лучшая»,

— писали они.

Представители марки объяснили, что отказ в продаже их продукции россиянам связан с санкциями, которые должна соблюдать компания.

«Chanel, являясь международной компанией, соблюдает требования законодательства, применимые к ее деятельности и сотрудникам в любой стране мира, включая экономические санкции»,