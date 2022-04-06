Бибер оплатит психотерапию своей команде и фанатам

Поп-исполнитель Джастин Бибер потратит около $3 млн на психотерапию для фанатов, сообщает Consequence.
Помощь они могут получать через сервис поддержки ментального здоровья BetterHelp. Также Бибер предлагает воспользоваться услугами сервиса, помогающего связаться с нужным специалистом, своей команде, в которой сейчас около 250 человек.
"Одному я научился за эти годы: мы все проходим через взлеты и падения, нам всем иногда нужна помощь",
- сказал он.
Члены команды могут рассчитывать на 18 месяцев работы с терапевтом, поклонники - на один бесплатный месяц.