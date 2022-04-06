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2 часа назад

Митя Фомин признался, что простил бы измену

Eva.ru

Популярный певец и герой многочисленных телешоу Митя Фомин поделился личными взглядами на то, что является самым главным в отношениях между партнерами. Музыкант не исключает, что даже смог бы простить измену. В новом интервью Митя Фомин рассказал, что его тяготит и как он сам справляется с реалиями сегодняшнего дня.

Митя Фомин признался, что простил бы измену
Фото: Eva.ruEva.ru

Певец признался, что очень много времени тратит сейчас на просмотр новостей в телеграм-канале, хотя думает, что это не самое лучшее занятие. Он даже практически исключил музыкальный фон из своей жизни, о чем сожалеет.

«Спасаться нужно хорошими книгами, хорошей компанией, хорошей музыкой. Мне кажется, пришло время пересмотреть свои вкусы. Время перечитать что-то и слушать классическую музыку. Вспомнить о фильмах, до которых у вас не доходили руки. Недавно я посмотрел фильм по книге Харуки Мураками — «Сядь за руль моей машины» — уже оскароносный, но на любителя, для тех, кто хочет порефлексировать, подумать. Самая главная мысль картины в том, что если люди любят друг друга, то измена не является помехой в отношениях»,

— рассказал Митя во время эфира на Радио Romantika.

Артист откровенно признался, что сам бы простил измену и объяснил почему:

«Потому что все мы люди, у всех есть соблазны. Я верю, если человек любит, он дает максимальную свободу своему партнеру. Как раз в этом и заключается сила любви. Не в притяжении, а в свободе. Поэтому изменил, не изменил, главное, куда ты возвращаешься и с кем ты проводишь свое основное время».

Фомин тут же добавил, что рассуждает очень крамольно для многих. Тем не менее, он, не будучи обремененным отношениями, считает именно так. К тому же Митя уверяет, что не знаю ни одной пары, где бы не было измены. Это — жизнь, уверен музыкант.

Звёзды,Харуки Мураками,Митя Фомин,
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