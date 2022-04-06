Муцениеце ответила на слухи о воссоединении с Прилучным

«Дорогие друзья, очень хотелось бы, чтобы вы запомнили: два родителя общаются всегда, и, если они общаются в дружеском ключе, они молодцы — мы ими и являемся, мы молодцы!» — обратилась к подписчикам актриса.

Латвийская актриса театра и кино познакомилась с актером Павлом Прилучным на съемках сериала «Закрытая школа». В 2011 году пара тайно расписалась в одном из московских ЗАГСов. Муцениеце официально взяла себе фамилию мужа, оставив девичью как творческий псевдоним. В феврале 2020 года супруги решили расстаться: в семье были постоянные скандалы. Кроме того, Прилучный, по словам актрисы, поднимал на нее руку и злоупотреблял алкоголем.