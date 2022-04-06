Муцениеце ответила на слухи о воссоединении с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце обратилась к поклонникам в своем Telegram-канале. Девушка прокомментировала слухи о воссоединении с бывшим мужем, актером Павлом Прилучным.
Актриса отметила, что общается с бывшим супругом. После развода пара продолжает совместно воспитывать рожденных в браке детей, девятилетнего сына Тимофея и шестилетнюю дочь Мию.
«Дорогие друзья, очень хотелось бы, чтобы вы запомнили: два родителя общаются всегда, и, если они общаются в дружеском ключе, они молодцы — мы ими и являемся, мы молодцы!» — обратилась к подписчикам актриса.
Латвийская актриса театра и кино познакомилась с актером Павлом Прилучным на съемках сериала «Закрытая школа». В 2011 году пара тайно расписалась в одном из московских ЗАГСов. Муцениеце официально взяла себе фамилию мужа, оставив девичью как творческий псевдоним. В феврале 2020 года супруги решили расстаться: в семье были постоянные скандалы. Кроме того, Прилучный, по словам актрисы, поднимал на нее руку и злоупотреблял алкоголем.
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