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2 часа назад

Эд Ширан выиграл суд по делу о плагиате песни Shape Of You

Мира Маркина

Британский певец Эд Ширан выиграл суд об авторских правах своего хита Shape Of You. Песня вышла в 2017 году и стала самой продаваемой песней в цифровом пространстве в том году. Заседание по делу о плагиате прошло в Высоком суде Лондона, сообщает The Guardian.

Певец Эд Ширан выиграл суд по делу о плагиате
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Иск о плагиате подали музыкант Сами Чокри, выступающий под сценическим псевдонимом Сами Свитч, и музыкальный продюсер Росс О'Донохью. Истцы заявили, что Ширан позаимствовал припев песни из их композиции Oh Why, которая вышла двумя годами ранее.

Судья признал, что между фразами в песнях присутствует сходство, однако можно заметить и отличия. Сам Ширан утверждал, что ранее не слышал песню Oh Why.

Ранее солистки дуэта «2Маши» сообщили о распаде группы.

Звёзды,Эд Ширан,
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