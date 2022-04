Певец Эд Ширан выиграл суд по делу о плагиате

Британский певец Эд Ширан выиграл суд об авторских правах своего хита Shape Of You. Песня вышла в 2017 году и стала самой продаваемой песней в цифровом пространстве в том году. Заседание по делу о плагиате прошло в Высоком суде Лондона, сообщает The Guardian.