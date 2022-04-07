Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
1 час назад

Собчак рассказала об угрозах пятилетнему сыну

WomanHit.ruиещё 2

Журналистка Ксения Собчак с начала спецоперации активно освещает происходящее. Также знаменитость почти месяц была в Израиле. Хотя ранее звезда заявляла, что улетела в Турцию в запланированный отпуск.

Собчак рассказала об угрозах пятилетнему сыну
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Собчак продолжает сталкиваться с негативными комментариями в свой адрес. Однако сейчас угрозы коснулись ее 5-летнего сына Платона, который родился в браке с актером Максимом Виторганом.

Ксения поделилась скриншотом, где неизвестный подробно описывает, как хочет покалечить ее наследника.

Журналистка считает, что эти сообщения пришла от человека, которому не нравится ее работа.

«Хочет отомстить моему ребенку. Проклиная и желая смерти всем русским или всем украинцам, мы только приумножаем ненависть. Угрожать моему ребенку — жалко и трусливо!» — высказалась Собчак в своем блоге.

Звёзды,Максим Виторган,Ксения Собчак,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители