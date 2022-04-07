Собчак рассказала об угрозах пятилетнему сыну

Журналистка Ксения Собчак с начала спецоперации активно освещает происходящее. Также знаменитость почти месяц была в Израиле. Хотя ранее звезда заявляла, что улетела в Турцию в запланированный отпуск.

Собчак продолжает сталкиваться с негативными комментариями в свой адрес. Однако сейчас угрозы коснулись ее 5-летнего сына Платона, который родился в браке с актером Максимом Виторганом.

Ксения поделилась скриншотом, где неизвестный подробно описывает, как хочет покалечить ее наследника.

Журналистка считает, что эти сообщения пришла от человека, которому не нравится ее работа.