Собчак рассказала об угрозах пятилетнему сыну

Журналистка Ксения Собчак с начала спецоперации активно освещает происходящее. Также знаменитость почти месяц была в Израиле. Хотя ранее звезда заявляла, что улетела в Турцию в запланированный отпуск.
Собчак продолжает сталкиваться с негативными комментариями в свой адрес. Однако сейчас угрозы коснулись ее 5-летнего сына Платона, который родился в браке с актером Максимом Виторганом.
Ксения поделилась скриншотом, где неизвестный подробно описывает, как хочет покалечить ее наследника.
Журналистка считает, что эти сообщения пришла от человека, которому не нравится ее работа.
«Хочет отомстить моему ребенку. Проклиная и желая смерти всем русским или всем украинцам, мы только приумножаем ненависть. Угрожать моему ребенку — жалко и трусливо!» — высказалась Собчак в своем блоге.