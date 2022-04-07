Шикуют на деньги отца: как пройдет свадьба сына Бекхэма

Свадьба сына знаменитого футболиста Бруклина Бекхэма и дочери миллиардера Николы Пельтц состоится 9 апреля. Известно, что праздник в честь этого события пройдет в особняке за 76 миллионов долларов, пишет издание METRO.

Особняк в Палм-Бич – родовое поместье семьи Пельтц. Площадь владений равняется 44 тысячам квадратных метров. Уже сейчас территорию особняка патрулирует охрана с собаками, ведь подготовка к торжеству в самом разгаре.

Свадьбу Бруклина и Николы планируют посетить звезды первой величины, в связи с чем был введен особый уровень безопасности на территории. Элтон Джон, Ева Лонгория из «Отчаянных домохозяек», а также многие популярные телеведущие и музыканты уже получили свои приглашения.