Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
1 час назад

Шикуют на деньги отца: как пройдет свадьба сына Бекхэма

Мира Маркина

Свадьба сына знаменитого футболиста Бруклина Бекхэма и дочери миллиардера Николы Пельтц состоится 9 апреля. Известно, что праздник в честь этого события пройдет в особняке за 76 миллионов долларов, пишет издание METRO.

Шикуют на деньги отца: как пройдет свадьба сына Бекхэма
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Особняк в Палм-Бич – родовое поместье семьи Пельтц. Площадь владений равняется 44 тысячам квадратных метров. Уже сейчас территорию особняка патрулирует охрана с собаками, ведь подготовка к торжеству в самом разгаре.

Свадьбу Бруклина и Николы планируют посетить звезды первой величины, в связи с чем был введен особый уровень безопасности на территории. Элтон Джон, Ева Лонгория из «Отчаянных домохозяек», а также многие популярные телеведущие и музыканты уже получили свои приглашения.

Ранее мы писали о том, сколько дочь Иосифа Пригожина потратила на свою свадьбу.

Звёзды,Никола Пельтц,Ева Лонгория,Иосиф Пригожин,Элтон Джон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители