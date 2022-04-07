Российский рэпер Алишер Моргенштерн захотел получить гражданство Израиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Можем объяснить» со ссылкой на источники из окружения музыканта.

Канал также опубликовал фотографию хип-хоп-исполнителя, якобы сделанную в Иерусалиме. На ней Моргенштерн запечатлен на фоне офиса Nefesh B'Nefesh, организации, помогающей проходить процедуру репатриации.

Ранее ряд СМИ сообщил, что за последнее время многие российские звезды покинули страну. Отмечалось, что из России уехали певцы Алла Пугачева, Олег Газманов и режиссер Константин Богомолов. Все трое опровергли эту информацию.