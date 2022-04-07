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57 минут назад

Моргенштерн захотел получить гражданство Израиля

Lenta.ru

Российский рэпер Алишер Моргенштерн захотел получить гражданство Израиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Можем объяснить» со ссылкой на источники из окружения музыканта.

Моргенштерн захотел получить гражданство Израиля
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Канал также опубликовал фотографию хип-хоп-исполнителя, якобы сделанную в Иерусалиме. На ней Моргенштерн запечатлен на фоне офиса Nefesh B'Nefesh, организации, помогающей проходить процедуру репатриации.

Ранее ряд СМИ сообщил, что за последнее время многие российские звезды покинули страну. Отмечалось, что из России уехали певцы Алла Пугачева, Олег Газманов и режиссер Константин Богомолов. Все трое опровергли эту информацию.

В ноябре 2021 года сообщалось, что Моргенштерн отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что хип-хоп-артист торгует наркотиками в социальных сетях.

Звёзды,Алишер Моргенштерн,Олег Газманов,Алла Пугачева,Александр Бастрыкин,Константин Богомолов,Следственный комитет,
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