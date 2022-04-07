Разрезавшую сумку Chanel Боню раскритиковали

Французский дом моды Chanel недавно перестал продавать российским гражданам свои товары. Покупателям либо отказывают в покупке, либо просят подписать договор, по которому нельзя будет носить вещь на родине. Многие российские знаменитости назвали этот русофобией. Свое мнение высказала и бизнесвумен Виктория Боня .

«Если дом Chanel не уважает своих клиентов, почему мы должны уважать дом Chanel?» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — недоумевает звезда в своем блоге.

Поклонники Бони поддержали ее. Однако некоторые из них отметили, что знаменитость могут больше не пригласить на Каннский кинофестиваль. Есть и те, кто сомневается в том, что Виктория испортила оригинальную сумку. А телеведущая Ксения Бородина и вовсе раскритиковала поведение бизнесвумен.