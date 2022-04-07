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58 минут назад

Бородина раскритиковала Боню, разрезавшую сумку Chanel

WomanHit.ru

Французский дом моды Chanel недавно перестал продавать российским гражданам свои товары. Покупателям либо отказывают в покупке, либо просят подписать договор, по которому нельзя будет носить вещь на родине. Многие российские знаменитости назвали этот русофобией. Свое мнение высказала и бизнесвумен Виктория Боня.

Разрезавшую сумку Chanel Боню раскритиковали
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Знаменитость поделилась видео, где разрезает сумку от люксового бренда.

«Если дом Chanel не уважает своих клиентов, почему мы должны уважать дом Chanel?» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — недоумевает звезда в своем блоге.

Поклонники Бони поддержали ее. Однако некоторые из них отметили, что знаменитость могут больше не пригласить на Каннский кинофестиваль. Есть и те, кто сомневается в том, что Виктория испортила оригинальную сумку. А телеведущая Ксения Бородина и вовсе раскритиковала поведение бизнесвумен.

«Еще большего идиотизма, чем резать сумку, за которую уже заплатила. Это как назло мамке отморожу уши. Им по фигу, ты им деньги уже отдала. Единственное, что можешь сделать — не снабжать Chanel своими бабками», — заявила звезда.

Звёзды,Виктория Боня,Ксения Бородина,Chanel,
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