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38 минут назад

Седокова показала, как ее тело изменила болезнь

Мира Маркина

Российская певица Анна Седокова призналась, что ее хроническая болезнь вновь обострилась, и эта ситуация обескураживает артистку.

Седокова показала, как ее тело изменила болезнь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица с детства страдает от крапивницы. Но в последнее время болезнь отзывается страшными симптомами: отеками (в том числе внутренних органов) и пигментацией.

Соцсети

39-летняя артистка подчеркнула в своем микро-блоге в соцсетях, что не намерена опускать руки в борьбе с болезнью.

Соцсети

«Я из тех, кто продолжает ползти, когда не можешь идти. Но, возможно, слово «приятие» не плоское. Оно многогранно… И сейчас я принимаю то, что со мной происходит. Не думала, что выставлю это фото, но публичное признание — это тоже принятие. Да, я такая. Да, я леопард. Но я научусь с этим жить, не ненавидя мое тело, а принимая», — поделилась Анна.

Ранее мы рассказывали о том, какая редкая болезнь изменила жизнь звезды фильма «Красотка на всю голову».

Звёзды,Анна Седокова,
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