Седокова показала, как ее тело изменила болезнь

Российская певица Анна Седокова призналась, что ее хроническая болезнь вновь обострилась, и эта ситуация обескураживает артистку.
Певица с детства страдает от крапивницы. Но в последнее время болезнь отзывается страшными симптомами: отеками (в том числе внутренних органов) и пигментацией.
39-летняя артистка подчеркнула в своем микро-блоге в соцсетях, что не намерена опускать руки в борьбе с болезнью.
«Я из тех, кто продолжает ползти, когда не можешь идти. Но, возможно, слово «приятие» не плоское. Оно многогранно… И сейчас я принимаю то, что со мной происходит. Не думала, что выставлю это фото, но публичное признание — это тоже принятие. Да, я такая. Да, я леопард. Но я научусь с этим жить, не ненавидя мое тело, а принимая», — поделилась Анна.
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