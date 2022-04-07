Седокова показала, как ее тело изменила болезнь

«Я из тех, кто продолжает ползти, когда не можешь идти. Но, возможно, слово «приятие» не плоское. Оно многогранно… И сейчас я принимаю то, что со мной происходит. Не думала, что выставлю это фото, но публичное признание — это тоже принятие. Да, я такая. Да, я леопард. Но я научусь с этим жить, не ненавидя мое тело, а принимая», — поделилась Анна.