Литвинова закрутила роман с французским миллионером

Актриса Рената Литвинова состоит в отношениях с миллионером из Франции. Об этом сообщил портал Teleprogramma.pro.

Отмечается, что влиятельный мужчина души не чает в знаменитости, дарит цветы и дорогие ювелирные украшения. Год назад Рената заявила, что готова любить мужчину из «привилегированной касты французских миллионеров, владельца замка и отелей, газет и пароходов».

Как сообщает портал, миллионер готов ради любимой на все — даже открыть любой ресторан в разгар пандемии.