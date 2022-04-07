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29 минут назад

Литвинова закрутила роман с французским миллионером

WomanHit.ru

Актриса Рената Литвинова состоит в отношениях с миллионером из Франции. Об этом сообщил портал Teleprogramma.pro.

Литвинова закрутила роман с французским миллионером
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Отмечается, что влиятельный мужчина души не чает в знаменитости, дарит цветы и дорогие ювелирные украшения. Год назад Рената заявила, что готова любить мужчину из «привилегированной касты французских миллионеров, владельца замка и отелей, газет и пароходов».

Как сообщает портал, миллионер готов ради любимой на все — даже открыть любой ресторан в разгар пандемии.

Напомним, в начале марта актриса вместе с певицей Земфирой покинула Россию и улетела в Париж. Артистка призналась, что скучает по родине, но возвращаться пока не планирует.

Звёзды,Рената Литвинова,
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