Поклонники рэпера Моргенштерна заподозрили, что музыкант в новой песне намекает на развод с Диларой Зинатуллиной.
Рэпер и блогер поженились в конце лета 2021 года. Ведущей на громкой свадьбе «в стиле девяностых» была Ксения Собчак.
Когда у Алишера Моргенштерна возникли проблемы с законом, пара перебралась в ОАЭ.
«Миллионы слов лезут наружу, но мы молча доедаем наш последний ужин. Детка, ты же знаешь, я тебе не нужен! Рок-звезда не может быть хорошим мужем», — цитирует строчки из еще не вышедшей песни рэпера телеграм-канал «Рифмы и панчи».
Ранее мы рассказывали о том, почему на самом деле расстались Чадов и Дитковските.