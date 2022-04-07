«Миллионы слов лезут наружу, но мы молча доедаем наш последний ужин. Детка, ты же знаешь, я тебе не нужен! Рок-звезда не может быть хорошим мужем», — цитирует строчки из еще не вышедшей песни рэпера телеграм-канал «Рифмы и панчи».