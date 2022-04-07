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30 минут назад

Моргенштерн: «Рок-звезда не может быть хорошим мужем»

Мира Маркина

Поклонники рэпера Моргенштерна заподозрили, что музыкант в новой песне намекает на развод с Диларой Зинатуллиной.

«Рок-звезда не может быть хорошим мужем»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рэпер и блогер поженились в конце лета 2021 года. Ведущей на громкой свадьбе «в стиле девяностых» была Ксения Собчак.

t.me/rhymestg

Когда у Алишера Моргенштерна возникли проблемы с законом, пара перебралась в ОАЭ.

«Миллионы слов лезут наружу, но мы молча доедаем наш последний ужин. Детка, ты же знаешь, я тебе не нужен! Рок-звезда не может быть хорошим мужем», — цитирует строчки из еще не вышедшей песни рэпера телеграм-канал «Рифмы и панчи».

Ранее мы рассказывали о том, почему на самом деле расстались Чадов и Дитковските.

Звёзды,Алишер Моргенштерн,Ксения Собчак,
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