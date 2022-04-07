Аморалов назвал виновных в смерти Тома Хаоса

«Они его двигали не в ту сторону. Это еще началось до его ухода из «Отпетых мошенников». Он почему-то не ко мне обращался, а находил новых людей для решения своих проблем. У него появился новый концертный директор. Друзья, которые говорили, что он крутой и будет успешен сольно. Там было несколько человек. Он — человек-весы. Мы не знали, какое у него будет настроение. Эти люди его запутывали. Они подтолкнули его к этому шагу. Я с ним августа прошлого года вообще не общался», — рассказал в интервью Сергей.