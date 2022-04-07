Аморалов назвал виновных в смерти Тома Хаоса

Музыкант Сергей Аморалов рассказал ведущей Youtube-шоу «Алена, блин!» Алене Жигаловой о причастных к смерти его бывшего коллеги Тома Хаоса. Артисты выступали в группе «Отпетые мошенники».
По мнению Сергея, виноваты в гибели люди, мнению которых Том Хаос сильно доверял.
«Они его двигали не в ту сторону. Это еще началось до его ухода из «Отпетых мошенников». Он почему-то не ко мне обращался, а находил новых людей для решения своих проблем. У него появился новый концертный директор. Друзья, которые говорили, что он крутой и будет успешен сольно. Там было несколько человек. Он — человек-весы. Мы не знали, какое у него будет настроение. Эти люди его запутывали. Они подтолкнули его к этому шагу. Я с ним августа прошлого года вообще не общался», — рассказал в интервью Сергей.
Отвечая на вопросы ведущей, Аморалов оскорбил жену своего бывшего друга, певца Гарика Богомазова.
«Появилась около него некая Богомазова. Я бы не назвал ее женщиной. Оно допустим, вещество. Субстанция в виде этой барышни», — заявил Аморалов.
Артист предполагает, что Виктория Богомазова также повинна в смерти экс-коллеги:
«Она кричала, что является другом Хаоса. Она появилась в ноябре. У него были последние разговоры с ней. Она его кругом таскала. Нам все более чем понятно».
Сергея не устроила идея Виктории воссоздать некогда популярный коллектив без его участия.
«Сама, типа, суперпродюсер. Но у них ничего не пошло. Он разочаровался во всех этих делах. Славик — он ведомый. А товарный знак «Отпетых мошенников» принадлежит мне. И вот Богомазова попыталась разрушить наш бизнес. Мы, конечно, отреагировали. Послали письмо, что так не делается. Она в наглую поперла. И вот чего она добилась. Это просто зависть, потому что у них ничего не получалось», — рассказал артист.
10 марта стало известно о том, что один из участников группы «Отпетые мошенников» добровольно ушел из жизни.