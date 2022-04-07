«Долина убила бы!»: Валю Карнавал не хотят видеть в театре

«Это помогает развитию и появлению интереса к мюзиклу и киномюзиклу. Еще три года назад поющие, танцующие люди зрителя раздражали, но TikTok открыл мюзиклам дорогу. Низкий ему за это поклон. Вопрос в том, что TikTok-аудитория не всегда готова покупать билеты в театр. Она должна пойти к родителям и сказать: «Дайте 10 тысяч хочу увидеть Милохина Ленским». А Даня был бы офигенным Ленским! Прекрасным!» — отметил режиссер.