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2 часа назад

«Долина убила бы!»: почему Валю Карнавал не хотят видеть в театре

Мира Маркина

Постановщик мюзиклов Алексей Франдетти рассказал в YouTube-шоу «Откройте, Давид!» о том, почему не приглашает молодых звезд в свои проекты. В частности, исполнительницу Валю Карнавал (Karna.val).

«Долина убила бы!»: Валю Карнавал не хотят видеть в театре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лариса Александровна (Долина – прим. ред.), услышав, убила бы, наверное. Музыкальный театр — это спорт. Если в драматическом тебя еще можно как-то прикрыть, то в музыкальном либо берешь высокую ноту, либо нет. Если бы Ксения Собчак была бы лет на 20 моложе, обладала бы вокальными данными для исполнения роли Татьяны, я был бы рад ей в спектакле «Онегин», – объяснил свою позицию Франдетти.

В прошлом году Валя Карнавал и певица Лариса Долина встретились на съемках шоу Максима Галкина. Долина скептически отнеслась к вокальным данным Вали. Также знаменитую артистку возмутило дерзкое поведение тиктокерши.

Сам Алексей Франдетти признался, что даже благодарен появлению TikTok.

«Это помогает развитию и появлению интереса к мюзиклу и киномюзиклу. Еще три года назад поющие, танцующие люди зрителя раздражали, но TikTok открыл мюзиклам дорогу. Низкий ему за это поклон. Вопрос в том, что TikTok-аудитория не всегда готова покупать билеты в театр. Она должна пойти к родителям и сказать: «Дайте 10 тысяч хочу увидеть Милохина Ленским». А Даня был бы офигенным Ленским! Прекрасным!» — отметил режиссер.

Ранее мы рассказывали о том, что Валя Карнавал ответила хейтерам.

Звёзды,Лариса Долина,Максим Галкин,Ксения Собчак,Алексей Франдетти,
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