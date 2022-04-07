«Я практически ничего не ем»: что происходит с Газмановым

В последнее время Олег Газманов и его родные постоянно оказываются в центре внимания из-за печальных поводов. Поэтому неудивительно, что новое сообщение о состоянии одного из самых ярких представителей этой звездной семьи напугало фанатов.

Фото: экспресс газета экспресс газета

Сын Олега Газманова от первого брака живет так, что с него хочется брать пример. Родион, которому летом исполнится 41 год, успешен и хорош собой. Ради этого артист постоянно работает над собой. Свободное время он тратит на репетиции, а утро каждого дня проводит на беговой дорожке.

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Вообще, Газманова можно смело называть адептом здорового образа жизни. Хотя исполнитель не прочь выпить бокал вина и не истязает себя диетами, но при этом старается как можно тщательнее следить за своим состоянием. И это же пропагандирует в соцсетях. Регулярно Родион интересуется, сделали ли его фанаты зарядку.

Примечательно, что Газманов не ограничивается одной лишь физической нагрузкой. Как поведал артист в соцсетях, сейчас он решил прибегнуть к лечебному голоданию. Сегодня, 7 апреля, у Родиона идет уже второй день детокса. Внезапно для себя исполнитель понял, что отказ еды пока никак не повлиял на его занятия спортом. Правда, неизвестно, как дальше будут развиваться события. Вполне возможно, что уже через пару дней состояние не позволит артисту бегать так же, как и всегда.

«Всем привет! У меня второй день детокса. Я практически ничего не ем. Но меня почему-то хватило на пять километров бега с утра. Откуда силы берутся? Я не знаю. Но продолжаем», — рассказал Газманов.

К слову, любовь к спорту и здоровому образу жизни у Родиона наследственные. Как известно, отец певца Олег Газманов даже в 70 лет уделяет достаточно большое количество времени физическим упражнениям. Многие считают, что у Олега Михайловича есть какой-то особый секрет, благодаря которому ему удается сохранять молодость.