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2 часа назад

"Чувство такта – ноль!": Костенко резко отреагировала на слухи о своей беременности

Мария Иглина

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, обладательница титула "Вторая вице-мисс Россия – 2014" Анастасия Костенко, резко ответила поклонникам на слухи о своей беременности.

Костенко резко отреагировала на слухи о своей беременности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У Анастасии и Дмитрия уже трое детей, одному из которых нет еще и года. А поклонники, в свою очередь, продолжают расспрашивать о четвертом ребенке. Костенко призналась, что ей после родов предстоит еще длительное восстановление, поэтому становиться матерью вновь она пока не готова.

Но некоторых фанатов это не успокоило, и практически под каждой публикацией Анастасии появляются комментарии о ее якобы изменившейся фигуре и намеках на беременность:

"Вы опять поправились? Или опять беременны?"

Супругу Тарасова разозлили подобные высказывания, и она, наконец, поставила точку в этом вопросе:

"Чувство такта – ноль! Нет, я не поправилась и не беременна. Да, я похудела. Да, вам не мешало бы поработать над собой, чтобы ваши окружающие от ваших вопросов не заработали расстройство пищевого поведения".

Ранее сестра Фриске объявила о беременности.

Звёзды,Анастасия Костенко,Дмитрий Тарасов,
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