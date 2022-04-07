Костенко резко отреагировала на слухи о своей беременности

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, обладательница титула "Вторая вице-мисс Россия – 2014" Анастасия Костенко, резко ответила поклонникам на слухи о своей беременности.
У Анастасии и Дмитрия уже трое детей, одному из которых нет еще и года. А поклонники, в свою очередь, продолжают расспрашивать о четвертом ребенке. Костенко призналась, что ей после родов предстоит еще длительное восстановление, поэтому становиться матерью вновь она пока не готова.
Но некоторых фанатов это не успокоило, и практически под каждой публикацией Анастасии появляются комментарии о ее якобы изменившейся фигуре и намеках на беременность:
"Вы опять поправились? Или опять беременны?"
Супругу Тарасова разозлили подобные высказывания, и она, наконец, поставила точку в этом вопросе:
"Чувство такта – ноль! Нет, я не поправилась и не беременна. Да, я похудела. Да, вам не мешало бы поработать над собой, чтобы ваши окружающие от ваших вопросов не заработали расстройство пищевого поведения".