Костенко резко отреагировала на слухи о своей беременности

У Анастасии и Дмитрия уже трое детей, одному из которых нет еще и года. А поклонники, в свою очередь, продолжают расспрашивать о четвертом ребенке. Костенко призналась, что ей после родов предстоит еще длительное восстановление, поэтому становиться матерью вновь она пока не готова.