Российские звезды, которые не стесняются дефектов речи

Еще одним доказательством того, что известные люди ничем не отличаются от их поклонников — дефекты речи, которые не мешают им петь, играть в кино и выступать на публике. Если вы думаете, что это — недостатки, то есть несколько примеров того, как превратить это в достоинство или сделать так, чтобы никто этого не заметил. В материале “Рамблера” — знаменитости из России, которым не помешали прославиться дефекты речи.

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Шура

Певец прославился своим эпатажем и манерой исполнения некоторых песен. Дело в том, что до некоторого времени у него не было передних зубов, из-за чего он шепелявил, и этим запомнились его песни. Он также признавался, что по той же причине ему тяжело давались уроки вокала, но в итоге он смог освоить техники исполнения.

Дело в том, что у Шуры было тяжелое детство. Когда ему было девять лет, он попал в детский дом. В 12 лет ему подарили кеглю, а младший брат, с которым он часто не мог что-то поделить, выбил ему три передних зуба. Так будущий российский исполнитель остался без зубов и получил дефект речи.

Иван Охлобыстин

Кадр из сериала

Актер плохо выговаривает букву “р”, но это не помешало ему построить актерскую карьеру и заняться духовной деятельностью. Звезда признается, что многие даже не замечают его картавость, да и сам он не считает это недостатком. А в сериале “Интерны” легкая картавость оказалась визитной карточкой персонажа Охлобыстина. Сам актер говорит, что представляет собой “всех картавых, шепелявых и молчаливых на экране”.

Гоша Куценко

Кадр из фильма