Киселева вспомнила, каким был Децл до своей смерти

Актриса Александра Киселева рассказала, как участвовала в съемках с Децлом. Они вместе снимались сериале «Погнали!», который стал последним проектом в жизни музыканта.
Кирилл Толмацкий сыграл в комедии названого отца героини Киселевой. Актриса вспомнила, как познакомилась с ним на площадке и какие впечатления он о себе оставил.
«На площадке поняла, что Кирилл Толмацкий — человек широкой души. В тот момент действительно думала только о том, что испытываю уважение за его вклад в нашу музыкальную культуру, ведь песни Децла, мне кажется, знают даже те, кто не догадывается об этом. И поэтому очень приятно, что мы сработались с ним», — поведала актриса в проекте «Загугли звезду».
Напомним, Кирилл Толмацкий скоропостижно скончался в феврале 2019 года.
До этого мы рассказывали, что съемки «Плохих парней 4» приостановлены из-за Уилла Смита.