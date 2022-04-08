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2 часа назад

Киселева вспомнила, каким был Децл до своей смерти

Даша Краснова

Актриса Александра Киселева рассказала, как участвовала в съемках с Децлом. Они вместе снимались сериале «Погнали!», который стал последним проектом в жизни музыканта.

Киселева вспомнила, каким был Децл до своей смерти
Фото: социальные сетисоциальные сети

Кирилл Толмацкий сыграл в комедии названого отца героини Киселевой. Актриса вспомнила, как познакомилась с ним на площадке и какие впечатления он о себе оставил.

«На площадке поняла, что Кирилл Толмацкий — человек широкой души. В тот момент действительно думала только о том, что испытываю уважение за его вклад в нашу музыкальную культуру, ведь песни Децла, мне кажется, знают даже те, кто не догадывается об этом. И поэтому очень приятно, что мы сработались с ним», — поведала актриса в проекте «Загугли звезду».

Напомним, Кирилл Толмацкий скоропостижно скончался в феврале 2019 года.

До этого мы рассказывали, что съемки «Плохих парней 4» приостановлены из-за Уилла Смита.

Звёзды,Кирилл Толмацкий,Уилл Смит,
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