Киселева вспомнила, каким был Децл до своей смерти

«На площадке поняла, что Кирилл Толмацкий — человек широкой души. В тот момент действительно думала только о том, что испытываю уважение за его вклад в нашу музыкальную культуру, ведь песни Децла, мне кажется, знают даже те, кто не догадывается об этом. И поэтому очень приятно, что мы сработались с ним», — поведала актриса в проекте «Загугли звезду».