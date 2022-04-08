Звезды, жившие за границей и вернувшиеся в Россию

Иногда знаменитости пробуют достичь успеха за границей, но тоска по родине оказывается сильнее.
Пока одни звезды массово уезжают из России за границу, другие уже знают, что счастье на чужбине достается не так просто: они пытались эмигрировать много лет назад, но вернулись на родину.
В 1990 году музыкант вместе со своей группой отправился покорять США. Он был уверен, что американская публика оценит живое рок-н-ролльное звучание. Но оказалось, за океаном хотели слушать песни только на английском языке, да и своих исполнителей, играющих в этом жанре, хватало. Владимиру пришлось устроиться музыкантом в русский ресторан, играть на небольших площадках. После невероятного успеха на родине, певец тяжело переносил такие перемены. Он скучал по России и через два года принял решение вернуться. Группу пришлось собирать заново: Кузьмин заменил музыкантов, записал альбом и отправился в гастрольный тур. С тех пор Владимир предпочитает жить в России, а за границу выезжать лишь на отдых.
Группа «Секрет» была невероятно популярной в СССР середины восьмидесятых, но в 1989 Максим Леонидов неожиданно заявил, что покидает квартет, а через год отправился в Израиль. Свое решение он объяснял нежеланием работать в стране, где настали сложные, переломные времена. Карьера за границей складывалась весьма удачно: музыкант снимался в кино, играл в театре и даже записал альбом на иврите. Но через несколько лет певец начал тосковать по родине, к тому же в России стабилизировалась ситуация и открылись новые возможности для творчества. Максим вернулся домой, начал вести шоу «Эх, дороги…» с Андреем Макаревичем, попробовал себя в качестве сольного исполнителя. Наладил Леонидов отношения и с бывшими коллегами по группе: он принял участие в юбилейном концерте коллектива.
В США актер жил с раннего детства, но учиться актерскому мастерству решил в России: он поступил в Щукинское училище. После получения диплома Юрий вернулся в Лос-Анджелес, чтобы сниматься в кино. Главных ролей знаменитости не предлагали. Но он все же добился определенных успехов и стал единственным русским, снявшимся в «Игре престолов». После этого артист решил вернуться в Москву, там режиссеры предлагали ему яркие роли. Сейчас Юрий много снимается в кино, играет в театре и получает выгодные рекламные контракты.
Икона стиля неожиданно пропала с экранов в начале двухтысячных, кто-то считал, что она отправилась в США, другие уверяли, что Ирина поселилась в российской глубинке. Оказалось, что не правы были и те, и другие. Понаровская поселилась в небольшом эстонском городе Нарва, где еще в пятидесятые ее родители построили дом. Благодаря семейному гнезду, певица и ее сын подучили гражданство Эстонии. Артистка почти не занималась творчеством, посвятив себя семье. По слухам, причиной стали проблемы, с которыми звезда столкнулась из-за темнокожего ребенка. Но в 2018 году Ирина вернулась в Россию, она поселилась в Санкт-Петербурге и радикально сменила имидж. Поклонники с нетерпением ждали, что Понаровская вернется на сцену, но пока грандиозного камбэка так и не произошло.
Актер долгое время не мог добиться успеха в отечественном кинематографе, поэтому в 1999 году отправился в Израиль вместе с женой. Там у пары родилась дочь, но жизнь за границей оказалась очень трудной. Кирилл работал барменом в две смены. К тому же, разладились отношения с женой. В 2005 году Сафонов вернулся в Россию и получил предложение сняться в сериале «Татьянин день». Эта роль принесла ему успех и славу, а через несколько лет Кирилл встретил новую любовь: в караоке он познакомился с Сашей Савельевой. Сейчас супруги живут в Москве и воспитывают сына Леона.