Звезды, жившие за границей и вернувшиеся в Россию

Иногда знаменитости пробуют достичь успеха за границей, но тоска по родине оказывается сильнее.

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Пока одни звезды массово уезжают из России за границу, другие уже знают, что счастье на чужбине достается не так просто: они пытались эмигрировать много лет назад, но вернулись на родину.

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Владимир Кузьмин

В 1990 году музыкант вместе со своей группой отправился покорять США. Он был уверен, что американская публика оценит живое рок-н-ролльное звучание. Но оказалось, за океаном хотели слушать песни только на английском языке, да и своих исполнителей, играющих в этом жанре, хватало. Владимиру пришлось устроиться музыкантом в русский ресторан, играть на небольших площадках. После невероятного успеха на родине, певец тяжело переносил такие перемены. Он скучал по России и через два года принял решение вернуться. Группу пришлось собирать заново: Кузьмин заменил музыкантов, записал альбом и отправился в гастрольный тур. С тех пор Владимир предпочитает жить в России, а за границу выезжать лишь на отдых.

Максим Леонидов

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Группа «Секрет» была невероятно популярной в СССР середины восьмидесятых, но в 1989 Максим Леонидов неожиданно заявил, что покидает квартет, а через год отправился в Израиль. Свое решение он объяснял нежеланием работать в стране, где настали сложные, переломные времена. Карьера за границей складывалась весьма удачно: музыкант снимался в кино, играл в театре и даже записал альбом на иврите. Но через несколько лет певец начал тосковать по родине, к тому же в России стабилизировалась ситуация и открылись новые возможности для творчества. Максим вернулся домой, начал вести шоу «Эх, дороги…» с Андреем Макаревичем, попробовал себя в качестве сольного исполнителя. Наладил Леонидов отношения и с бывшими коллегами по группе: он принял участие в юбилейном концерте коллектива.

Юрий Колокольников

В США актер жил с раннего детства, но учиться актерскому мастерству решил в России: он поступил в Щукинское училище. После получения диплома Юрий вернулся в Лос-Анджелес, чтобы сниматься в кино. Главных ролей знаменитости не предлагали. Но он все же добился определенных успехов и стал единственным русским, снявшимся в «Игре престолов». После этого артист решил вернуться в Москву, там режиссеры предлагали ему яркие роли. Сейчас Юрий много снимается в кино, играет в театре и получает выгодные рекламные контракты.

Ирина Понаровская

Икона стиля неожиданно пропала с экранов в начале двухтысячных, кто-то считал, что она отправилась в США, другие уверяли, что Ирина поселилась в российской глубинке. Оказалось, что не правы были и те, и другие. Понаровская поселилась в небольшом эстонском городе Нарва, где еще в пятидесятые ее родители построили дом. Благодаря семейному гнезду, певица и ее сын подучили гражданство Эстонии. Артистка почти не занималась творчеством, посвятив себя семье. По слухам, причиной стали проблемы, с которыми звезда столкнулась из-за темнокожего ребенка. Но в 2018 году Ирина вернулась в Россию, она поселилась в Санкт-Петербурге и радикально сменила имидж. Поклонники с нетерпением ждали, что Понаровская вернется на сцену, но пока грандиозного камбэка так и не произошло.

Кирилл Сафонов

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