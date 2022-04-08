«Я не свекровь, которую ненавидят»: Кудрявцева рассказала о невестке

«Если снимок сделан без него, на телефон дома или на улице, то можно так сфотографироваться, что без слез не взглянешь. К тому же всем хочется быть молодыми, красивыми, без морщин. И мне тоже. Но нет, возраст берет свое, поэтому я себя в фотошопе подпудриваю», — указала актриса комедии «Самый лучший день» в интервью Wday.