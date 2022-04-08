«Я не свекровь, которую ненавидят»: Кудрявцева рассказала о невестке

Лера Кудрявцева рассказала о своих взаимоотношениях с невесткой Анастасией, с котороей ее 32-летний сын Жан Ленюк растит сына Леву.
Ведущая заверила, что невестка окружила большой заботой и вниманием своего сына. А она, в свою очередь, благодарна ей за это.
«Думаю, я лучшая свекровь! – с гордостью отметила Лера. — Со всеми нахожу общий язык, всех люблю и помогаю. Главное, чтобы моему сыну было хорошо. Моя невестка Настя — прекрасная мама, конечно, она гиперопекает, трясется над моим внуком Левушкой, но мне это очень нравится. Я точно не та свекровь, которую ненавидят. Мне кажется, Настя меня тоже любит»
Звездная блондинка призналась, что переживает по поводу внешности и много времени тратит на заботу о ней. Все-таки она на 16 лет старше своего мужа. По словам Кудрявцевой, она хорошо выглядит на экране благодаря хорошо выставленному свету.
«Если снимок сделан без него, на телефон дома или на улице, то можно так сфотографироваться, что без слез не взглянешь. К тому же всем хочется быть молодыми, красивыми, без морщин. И мне тоже. Но нет, возраст берет свое, поэтому я себя в фотошопе подпудриваю», — указала актриса комедии «Самый лучший день» в интервью Wday.
До этого мы рассказывали про кино критичной разнице в возрасте.