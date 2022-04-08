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41 минуту назад

"Меладзе взорвало письмо Бикбаева": о распаде группы "БиС"

Мария Иглина

Группа "БиС", солистами которой выступали Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский, распалась после трехлетнего существования. Дуэт продюсировал Константин Меладзе, однако не всем были этим довольны. Особенно свое недовольство выражал Дмитрий. Подробностями поделился Влад Соколовский, передает StarHit.

"Меладзе взорвало письмо Бикбаева": о распаде группы "БиС"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Константин Меладзе не стал терпеть наглость Бикбаева, поэтому поспешил разорвать с ним контракт.

"Сейчас могу сказать — если бы Костя сурово приложил руку к процессу, группа бы не распалась и работала так, как он это видел. Дима был недоволен тем, как Костя ведет работу, я тоже. Дима говорил, что хочет написать продюсеру письмо и обозначить то, как видит наш рабочий процесс. Не знаю, в каком виде это было, потому что не читал написанное. Но Костя прочел. Возможно, группа была в таком состоянии, что Костю это письмо взорвало. Он говорил мне, мол, как Дима может меня учить тому, как продюсировать?",

— поделился Влад Соколовский.

После того, как коллектив распался, Соколовский пытался заняться сольной карьерой, а Меладзе пообещал ему помочь, однако он так и не сдержал свое слово:

"Придержал Костя меня или был не в духе писать мне песни, не знаю. Просидев полтора года на одном месте, я пришел к Константину и сказал, что мы заканчиваем. Не переживаю, что моих песен нет в чартах. У меня есть большая аудитория, которая со мной годами".

Сейчас артист продолжает заниматься музыкой, однако больше времени он старается уделять продюсированию своей невесты Ангелины Сурковой и воспитанию своих двоих детей.

Ранее Аморалов вспомнил роман с Топурией и осудил работу женщин на сцене.

Звёзды,Дмитрий Бикбаев,Влад Соколовский,Константин Меладзе,
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