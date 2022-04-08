"Меладзе взорвало письмо Бикбаева": о распаде группы "БиС"

"Сейчас могу сказать — если бы Костя сурово приложил руку к процессу, группа бы не распалась и работала так, как он это видел. Дима был недоволен тем, как Костя ведет работу, я тоже. Дима говорил, что хочет написать продюсеру письмо и обозначить то, как видит наш рабочий процесс. Не знаю, в каком виде это было, потому что не читал написанное. Но Костя прочел. Возможно, группа была в таком состоянии, что Костю это письмо взорвало. Он говорил мне, мол, как Дима может меня учить тому, как продюсировать?",