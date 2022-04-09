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2 часа назад

Какие процедуры превратили Мадонну в подобие гуманоида

Клео.Ру

На днях звезда показала себя без фильтров и напугала подписчиков. Они не понимают, во что превращается знаменитость и неужели она не видит, как изменилась. Предлагаем узнать, что же с собой сделала Мадонна и как она реагирует на подобную критику.

Какие процедуры превратили Мадонну в подобие гуманоида
Фото: Клео.РуКлео.Ру

Мадонна всегда была королевой эпатажа. За это ее любили или ненавидели. Равнодушных в любом случае не было. На этом факторе она строила карьеру и прекрасно понимала: чтобы оставаться интересной зрителю, она должна держать себя в форме.

Видео дня

Когда звезде исполнилось 50 лет, СМИ активно ее хвалили. Она была ухоженной женщиной со стройной и подтянутой фигурой. Мадонна признавалась, что тратит на себя очень много денег. Она посещала косметолога, пробовала на себе передовые достижения индустрии красоты.

Параллельно знаменитость занималась своим телом. Она регулярно посещала спортивный и танцевальный зал, не забывала про растяжку и йогу. Артистка внимательно следила за питанием. Она исключала из рациона все вредные продукты, оставляя только натуральные фермерские сезонные овощи и рыбу.

Клео.Ру

Такие меры давали результат, но годы все равно стали брать свое. Тогда звезда решилась на комплекс серьезных мер, чтобы сохранить стремительно ускользающую молодость и красоту.

Сейчас по лицу Мадонны видно, что она изменяла разрез глаз, колола ботокс, вводила под кожу филлеры, изменяла форму губ с помощью инъекций, а также обращалась к хирургу, чтобы он сделал подтяжку лица.

Клео.Ру

Специалистам действительно удалось избавить артистку от морщин, но, по мнению многих поклонников, красивее она не стала. На свежем видео, которое звезда опубликовала в сети, она была запечатана без фильтров. Подписчики назвали ролик ужасающим. Судя по комментариям фолловеров, Мадонна превратила себя в гуманоида. От прежней певицы уже ничего не осталось.

Клео.Ру

Звезда на такие замечания никак не реагирует. У Мадонны уже давно выработался иммунитет на подобные высказывания в свой адрес. Еще много лет назад в интервью журналистам она сказала, что живет под девизом «не ждать одобрения людей». Иначе – это верный способ разочароваться в них и в себе.

Звёзды,Мадонна,
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