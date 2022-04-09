Дженнифер Лопес выходит замуж за Бена Аффлека

Звезды решили пожениться спустя год отношений. Об этом Дженнифер Лопес заявила в на своем официальном сайте.

Сначала певица поделилась тем, что хочет сделать "важное объявление". Она опубликовала видео, в котором показывает безымянный палец своей левой руки. На нем красуется кольцо с огромным изумрудом.

"Я очень взволнована этим событием", — сказала она на камеру.

Дженнифер Лопес ранее уже видели с этим кольцом в начале недели, тогда и появились первые слухи о помолвке. Теперь звезда их подтвердила.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречаются около года. Ранее они уже встречались в 2002 году, и даже были помолвлены. Свадьба была запланирована на 2003 год, но ее отменили за день до торжества.