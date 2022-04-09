Звездные матери, которые выплачивают алименты мужьям

Редко встретишь, когда алименты выплачивает женщина, а не мужчина. Но иногда обстоятельства складываются так, что именно мать обязуют перечислять деньги на детей, когда они остаются под опекой отца.

Фото: New Magazine New Magazine

Мария Максакова

Видео дня

Мама троих детей Мария Максакова занимается воспитанием только одного ребенка, который родился в браке с Денисом Вороненковым. Старшие, Илья (17) и Людмила (13) уже давно живут вместе со своим отцом Владимиром Тюриным. Люда и Илья не общаются с матерью. Зато Максакова и Тюрин долгое время судятся. Мария как-то попыталась отсудить у старших детей квартиру, которую сама же им и подарила. Объяснила она это тем, что ее бывший муж не умеет распоряжаться недвижимостью. А Тюрин в ответ потребовал алименты. Если иск Максаковой суд не удовлетворил, то Владимиру повезло больше. Так, певица должна ежемесячно перечислять 25 тысяч рублей на двоих детей. Женщина заявила, что для нее эта сумма неподъемна.

Дана Борисова

New Magazine

История об алиментах Даны Борисовой уже в прошлом. Сейчас она проживает со своей дочерью и получает ежемесячные выплаты от бывшего гражданского мужа. Но когда телеведущая лечилась от наркозависимости, Максим Аксёнов забрал дочь Полину к себе и разобравшись в законе понял, что может потребовать от Даны алименты на девочку. Так, Борисова как положено перечисляла деньги. Перечисляла даже тогда, когда Полину вернулась жить к маме. Вскоре обязанность платить алименты вновь перешла Аксёнову.

Светлана Малькова

New Magazine

Экс-супруга нынешнего мужа Анастасии Макеевой выплачивает ежемесячно алименты на старшего сына Андрея, который решил жить с отцом и мачехой. В то время, как Роман Мальков уклоняется от ответственности, Светлана не хочет обделять первенца. “Алименты на Андрея? Я люблю бегать, но не от ответственности! Следовательно, деньги, которые зарабатываю на своих четверых детей, готова поделить на всех поровну. Это справедливо. Пусть и Андрей получит свою часть”, – заявила художница.

Скарлетт Йоханссон

New Magazine

Скарлетт Йоханссон в браке с журналистом Роменом Дорьяком родила дочь Роуз. Спустя 2 года отношения супругов испортились и они решили развестись. Мужчина заявил, что Скарлетт слишком много работала и потребовал единоличной опеки над дочерью и алименты. В итоге актрисе удалось оставить дочь под своей опекой.

Бритни Спирс

New Magazine