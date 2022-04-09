Жена Моргенштерна подтвердила развод

Дилара Зинатуллина заявила, что ее брак с рэпером Моргенштерном распался спустя семь месяцев после свадьбы. Девушка подтвердила информацию в видео-послании; комментарий опубликован в Telegram-канале Super.ru.

Фото: Кадр из соцсетей Кадр из соцсетей

Девушка призналась, что отношения не заладились после свадьбы. Дилара отметила, что у нее с бывшем мужем слишком разные характеры.

«После свадьбы начался худший период наших отношений. Брак это не для нас. В какой-то момент после свадьбы все потухло», — отметила блогерша.

Дилара добавила, что пара рассталась без скандала, и у нее нет желания оскорблять бывшего мужа. Зинатуллина отметила, что уважает Моргенштерна. Молодые люди сейчас живут раздельно.

Сам Моргенштерн недавно намекнул на расставание с супругой в песне «Селяви». В треке артиста прозвучала строчка «рок-звезда не может быть хорошим мужем». После этого поклонники начали подозревать, что пара уже не вместе.

Алишер (настоящее имя певца) отреагировал на заявление жены.

«Дилара сняла видос и разложила все по полочкам. Умная, взрослая, восхищаюсь», — добавил музыкант.