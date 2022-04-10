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43 минуты назад

Марина Хлебникова раскрыла причину пожара в своем доме

Катя Кобышева

Популярная российская исполнительница впервые заговорила о причинах пожара в своей квартире. О том, что случилось, она рассказала в эфире программы «Привет, Андрей!».

Хлебникова раскрыла причину пожара в своем доме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам певицы, специалисты очень долго не могли определить очаг возгорания в ее квартире. Экспертизу проводили дважды.

«И только когда отодрали гипсокартон — там два таких обугленных черных провода от старой-старой галогенной лампы, прямо наверху», — рассказала Марина Хлебникова.

Исполнительница уточнила, что на самом деле у нее обгорело семь процентов кожи, а не 70, как сообщалось в СМИ. Ей провели пересадку кожи на ноге, и пока ей сложно ходить из-за этого, но она старается расхаживать ногу, чтобы скорее привыкнуть. Также певица отметила, что после пожара отремонтирована одна комната.

Накануне стало известно, сколько стоила самая громкая свадьба 2022 года.

Звёзды,Марина Хлебникова,
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