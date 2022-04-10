Хлебникова раскрыла причину пожара в своем доме

Популярная российская исполнительница впервые заговорила о причинах пожара в своей квартире. О том, что случилось, она рассказала в эфире программы «Привет, Андрей!».
По словам певицы, специалисты очень долго не могли определить очаг возгорания в ее квартире. Экспертизу проводили дважды.
«И только когда отодрали гипсокартон — там два таких обугленных черных провода от старой-старой галогенной лампы, прямо наверху», — рассказала Марина Хлебникова.
Исполнительница уточнила, что на самом деле у нее обгорело семь процентов кожи, а не 70, как сообщалось в СМИ. Ей провели пересадку кожи на ноге, и пока ей сложно ходить из-за этого, но она старается расхаживать ногу, чтобы скорее привыкнуть. Также певица отметила, что после пожара отремонтирована одна комната.
Накануне стало известно, сколько стоила самая громкая свадьба 2022 года.